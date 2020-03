ATP Tour für mindestens sechs Wochen unterbrochen

Köln (SID) – Sechswöchige Spielpause für die Tennisstars um Novak Djokovic: Wie die Spielervereinigung ATP am Donnerstag mitteilte, werden bis zum 26. April keine Turniere auf der Tour gespielt. Zuvor waren nach dem Masters in Indian Wells auch die Miami Open abgesagt worden.

„Der weltweite Charakter unseres Sports und die erforderlichen internationalen Reisen stellen unter den heutigen Umständen erhebliche Risiken und Herausforderungen dar, ebenso wie die zunehmend restriktiven Richtlinien der lokalen Behörden“, sagte der ATP-Vorsitzende Andrea Gaudenzi.

Die Tour solle wieder aufgenommen werden, „wenn sich die Situation verbessert“. Aktuelle Auswirkungen auf die Weltrangliste werden geprüft. Betroffen von der Absage sind die Turniere in Houston, Marrakesch, Monte-Carlo, Barcelona und Budapest.

The ATP has announced a six-week suspension of the men’s professional tennis tour due to public health & safety concerns over COVID-19.

