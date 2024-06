ATP-Turnier im Queen’s Club: Murray mit Sieg im 1000er-Klub

Der britische Tennisstar Andy Murray hat seinen Einzug in den 1000er-Klub der ATP-Tour standesgemäß mit einem Sieg gefeiert. Bei seinem Dreisatz-Erfolg im Erstrundenmatch des ATP-Rasenturniers im Londoner Queen’s Club gegen den Australier Alexei Popyrin stand der 37 Jahre alte Schotte zum 1000. Mal in einem Tour-Match auf dem Platz.

Ohne seinen größten Fan hätte der zweimalige Olympia- und Wimbledonsieger das Jubiläum gar nicht bemerkt. „Meine Mutter hat mir gesagt, dass es mein 1000. Spiel ist – das sind eine Menge Matches mit viel Verschleiß am Körper“, meinte Murray: „Es ist nicht einfach, aber ich kämpfe mich durch.“

So auch gegen Popyrin, wie der Publikumsliebling und ehemalige Weltranglistenerste nach dem 6:3, 3:6, 6:3 augenzwinkernd in Anspielung auf seine Anstrengungen bei jedem Aufschlag im Entscheidungssatz gestand: „Ich habe mich nach meinen Knöchel- und Rückenproblemen in den vergangenen Wochen besser gefühlt, aber am Ende hat es auch wirklich gereicht.“