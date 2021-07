ATP-Turnier in Kitzbühel: Altmaier verpasst Finale

Köln (SID) – Der 22-jährige Daniel Altmaier hat den erstmaligen Einzug in seiner Tennis-Karriere in das Finale eines ATP-Turniers verpasst. Der Kempener verlor das Halbfinale des Sandplatzturniers in Kitzbühel gegen den Spanier Pedro Martinez Portero mit 6:4, 3:6 und 3:6.

Eine Woche zuvor war der in der Weltrangliste auf Position 135 geführte Altmaier im kroatischen Umag in der Vorschlussrunde des dortigen Sandplatzturniers am Franzosen Richard Gasquet in drei Sätzen gescheitert. In Kitzbühel entschied er zwar den ersten Durchgang für sich, im weiteren Verlauf dominierte jedoch der Iberer und gewann verdient.