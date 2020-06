Tokio (SID) – Aufgrund der weiterhin grassierenden Corona-Pandemie ist das ATP-Turnier in Tokio abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Ursprünglich sollten die Japan Open, die seit 1973 zum Kalender gehören, vom 5. bis 11. Oktober stattfinden. Ob auch das WTA-Turnier vier Wochen später betroffen ist, blieb zunächst unklar.

Das Hartplatzturnier gehört zum inzwischen traditionellen „Asian Swing“ der Tennisspieler am Ende des Jahres. Vorjahressieger war der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic. Auch das 500er-Turnier in Basel, die Swiss Indoors, scheinen kurz vor der Absage zu stehen, wie der Tagesanzeiger berichtet.

The Swiss Indoors in Basel, scheduled to take place from September 24th until November 1st, most probably will be canceled because of the coronavirus pandemic. Very tricky because it's an indoor event. Matches without spectators not an option. https://t.co/G0odHthNAJ

— Simon Graf (@home) (@SimonGraf1) June 18, 2020