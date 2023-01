Auftakt ohne Nummer 1: Alcaraz verpasst Australian Open

Melbourne (SID) – Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz (19) wird verletzungsbedingt nicht an den Australian Open teilnehmen. Das gab der spanische Tennis-Shootingstar am Freitagabend via Twitter bekannt. Er habe im Training eine Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel erlitten.

„Ich habe sehr hart gearbeitet. Es ist ein schwieriger Moment, aber ich muss optimistisch sein, mich erholen und nach vorne schauen“, schrieb der Sieger der US Open von 2022.