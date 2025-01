Australian Open: Laura Siegemund schlägt Olympiasiegerin Zheng

Große Überraschung bei den Australian Open: Laura Siegemund zieht mit einem Sieg gegen die Chinesin Qinwen Zheng in die dritte Runde ein.

Dickes Ausrufezeichen von Laura Siegemund bei den Australian Open – und das im Alter von 36 Jahren. Siegemund besiegte in der zweiten Runde die Olympiasiegerin Quinwen Zheng, die im Vorjahr in Melbourne im Finale gestanden hatte, nach einem herausragenden Spiel mit 7:6 (7:3), 6:3. Nach dem verwandelten Matchball fiel die Deutsche zu Boden und hielt sich die Hände ungläubig vors Gesicht. „Ich bin eine große Kämpferin, ich gebe keinen Punkt verloren“, sagte Siegemund über ihren großen Coup in Melbourne.

Erstmals besiegte sie eine Top-10-Spielerin bei einem Grand-Slam-Turnier. Gegen die Chinesin Zheng, Nummer fünf der Welt, diktierte Siegemund die meisten Ballwechsel und brachte die Olympiasiegerin mit ihrem variablen Spiel immer wieder in Bedrängnis. „Sie ist eine der besten Spielerinnen der Welt. Aber manchmal gehst du einfach auf den Platz und hast den Ball im Schläger. Sie schlägt besser auf als ich, also musste ich die Punkte aus dem Ballwechsel heraus machen. Ich dachte an die Urlaubszeit, warum ich da so viel laufe. Also sagte ich mir: Du musst jetzt laufen“, sagte Siegemund direkt nach dem Match.

Als Nummer 97 der Welt ist ihr Einzug in die dritte Runde eine Überraschung. Bereits zweimal stand Siegemund, die Anfang März 37 Jahre alt wird, in Melbourne in der dritten Runde – 2016 und 2023. Nun bekommt sie gegen Tour-Veteranin Anastasia Pavlyuchenkova (Russland) oder Anastasia Potapova (ebenfalls Russland) die nächste Chance auf den erstmaligen Einzug in die zweite Woche bei den Australian Open.