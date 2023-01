Australian Open: Maria nach langer Wartezeit ausgeschieden

Melbourne (SID) – Tatjana Maria ist zum fünften Mal in Folge in der ersten Runde der Australian Open ausgeschieden. Die 35 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin verlor in Melbourne bei ungemütlichen Bedingungen und nach langer Wartezeit gegen Lucrezia Stefanini aus Italien mit 6:3, 5:7, 4:6.

Maria, die im dritten Satz ein Break Vorsprung noch abgab, ist die vierte deutsche Spielerin in diesem Jahr, die ihre Erstrundenaufgabe nicht meistern konnte. Auch Jule Niemeier, Eva Lys und Tamara Korpatsch hatten Niederlagen hinnehmen müssen. Laura Siegemund ist noch im Einsatz.

Beide hatten lange auf ihren Turnierstart warten müssen. Eigentlich sollte es bereits am Dienstag losgehen, doch extreme Hitze und später Regenfälle sorgten für Verschiebungen. Auch am Mittwoch konnte wegen Niederschlags lange nicht gespielt werden.