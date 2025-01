Australian Open: „Turnier-Oma” Tatjana Maria will noch ein paar Jahre spielen

Tatjana Maria steht im Alter von 37 Jahren in der zweiten Runde bei den Australian Open. Eines ihrer großen Ziele für die nächsten Jahre: ein Doppel auf der Profitour mit ihrer Tochter Charlotte.

Mit 37 Jahren ist Tatjana Maria die älteste Spielerin im Damenfeld bei den Australian Open und derzeit als Nummer 90 der Welt auch die deutsche Nummer eines im WTA-Ranking. Nach ihrem 7:6, 6:4-Sieg gegen die US-Amerikanerin Bernarda Pera steht Maria zum vierten Mal in der zweiten Runde in Melbourne. Maria ist gleichzeitig die älteste Spielerin aus Deutschland mit einem Hauptfeldsieg bei einem Grand-Slam-Turnier.

Die zweifache Mutter würde ihren deutschen Rekord gerne in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen. „Ich sage immer, wenn mein Körper hält, würde ich schon gerne noch ein paar Jahre spielen. Ich liebe es, Tennis zu spielen, vor allem mit meiner Familie seit Jahren diesen Weg zu gehen. Es liegt aber nicht in meinen Händen. Wenn mein Körper Nein sagen würde, wäre es auch nicht so schlimm. Ich fühle mich fit, ich fühle mich gut, und solange spiele ich weiter“, sagte Maria nach ihrem Auftaktsieg bei den Australian Open.

Tatjana Maria noch weit entfernt von Kimiko Date

Ihre Tochter Charlotte, die vor Kurzem elf Jahre alt geworden ist, strebt ebenfalls eine Profikarriere an – allerdings nicht für Deutschland, sondern für Frankreich. Das liegt daran, dass es in der Grand-Slam-Nation Frankreich „viel mehr Geld“ und „viel mehr Optionen” für ihre Tochter gibt, wie sie letztes Jahr bei den US Open erklärte. Charlotte soll mit 14 oder 15 Jahren auf der WTA-Tour spielen. Wenn es irgendwie passt, wollen Mutter und Tochter sogar noch gemeinsam Doppel auf der Profitour spielen.

In der zweiten Runde in Melbourne trifft Maria auf Clara Tauson (Dänemark). Wie erfolgreich man jenseits der 40 noch spielen kann, hat vor allem Kimiko Date bewiesen. Die Japanerin spielte mit 44 Jahren bei den Australian Open ihr letztes Grand-Slam-Turnier. Mit 42 Jahren erreichte Date die dritte Runde in Melbourne. Vielleicht ein Vorbild für Maria.