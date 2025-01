Hady Habib siegt für den Libanon: „Das Publikum war völlig wild”

Hady Habib schreibt bei den Australian Open weiter Geschichte für den Libanon. Mit dem Sieg in der ersten Runde gelang dem 26-Jährigen erneut Historisches.

Es herrschte Davis-Cup-Stimmung auf Court 13 im Melbourne Park, als Hady Habib eine dieser schönen Geschichten schrieb, welche die Grand-Slam-Turniere so besonders machen. Als erster Libanese gewann Habib ein Hauptfeldmatch auf Grand-Slam-Ebene. 7:6, 6:4, 7:6 gegen den Chinesen Bu Yunchaokete, Nummer 67 im ATP-Ranking. Nach jedem Punktgewinn ertönten laute Jubelschreie auf dem pickepackevollen Platz. Die Libanesen waren deutlich in der Überzahl und peitschen ihren Landsmann zu dessen historischen Sieg.

Hady Habib does it! Two days ago Lebanon had never had a Grand Slam main draw participant, now they have a match winner!

And look at what it means!

He defeats Bu 7-6(4) 6-4 7-6(6)@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/oFoJbKIQoE

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2025