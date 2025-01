Nick Kyrgios: „Kann mir nicht vorstellen, hier nochmal Einzel zu spielen“

Nick Kyrgios ist bei der Rückkehr auf die große Tennisbühne krachend gescheitert. Gut möglich, dass seine Einzelkarriere bei den Australian Open 2025 nun endgültig zu Ende gegangen ist.

Als er mit dem Rücken zur Wand stand, legte Nick Kyrgios noch einmal alles rein, was er hatte. Bei einem 0:2-Satzrückstand in der ersten Runde der Australian Open 2025 gegen den Briten Jacob Fearnley hatte der australische Publikumsliebling zu Beginn des dritten Satzes ein Break kassiert und lag ziemlich hoffnungslos hinten. Aber dann durchfuhr ihn ein Hauch seiner alten Magie und Kyrgios verzückte durch einige Zauberschläge die Fans in der John Cain Arena.

Indes: Es war tatsächlich nur ein Hauch. Kyrgios war vor allem körperlich längst nicht auf Profi-Niveau und verlor am Ende schließlich mit 6:7, 3:6, 6:7. Die Rückkehr auf die ganz große Tennisbühne misslang ihm komplett. Zuletzt war Kyrgios bei den US Open 2022 bei einem Grand Slam-Turnier angetreten. Danach warfen ihn diverse Verletzungen immer wieder aus der Bahn und er war kaum noch auf der Tennis-Tour aktiv.

Nick Kyrgios: „Habe höheren Tennis-IQ als die Big Four“

Stattdessen gefällt er sich in seiner neuen Rolle immer besser – nämlich in der des Chefkritikers des Profitennis. Er nutzt seine Follower-Stärke in den sozialen Medien, um etwa Jannik Sinner und Iga Swiatek aufgrund deren positiver Dopingfälle immer wieder öffentlich anzugreifen. Und im „Lets Trot Show“-Podcast posaunte er jüngst: „Ich habe gegen Djokovic, Federer, Nadal und Murray gespielt. Ich habe einen höheren Tennis-IQ als sie. Denn: Ich weiß nicht, ob es in der Geschichte des Tennis jemand ohne Trainer ins Finale von Wimbledon geschafft hat.“ Kyrgios zielte damit auf seinen größten Erfolg ab, als er sich 2022 ins Wimbledon-Endspiel kämpfte.

Beim Auftritt in Melbourne war von seinem hohen Tennis-IQ wenig zu spüren. Stattdessen wurde deutlich, dass Kyrgios einfach nicht fit war. Aktuell macht ihm eine Bauchmuskel-Zerrung zu schaffen. Schon früh musste er den Physiotherapeuten anfordern. Später gab er zu: „Es wäre wirklich leicht gewesen, einfach aufzugeben. Aber als ich sah, wie die Fans vier, fünf Stunden lang Schlange standen und wie viele Leute mich unterstützten, fiel es mir schwer, das Handtuch zu werfen.“

Nick Kyrgios: „Spiele im Doppel die großen Turniere“

Angesichts seiner körperlichen Verfassung wurde auch Kyrgios klar, dass er sich künftig andere sportliche Ziele setzen muss. „Realistisch gesehen kann ich mir nicht vorstellen, hier noch einmal Einzel zu spielen“, räumte er ein. Deswegen habe er beim „Walk of Court“ auch keine Kopfhörer getragen und nicht Musik gehört: „Ich bin da rausgegangen und wollte das Publikum noch einmal hören.“

Im Doppel ist der 29-Jährige in Melbourne mit Kumpel Thanasi Kokkinakis allerdings noch am Start und dort sieht er – wenn überhaupt – seine sportliche Zukunft. „Im Doppel werde ich hundertprozentig die großen Turniere spielen“, stellte der Australier in Aussicht.