Australian Open 2025: Alle Infos zu Spielern, Preisgeld & TV

Mit den Australian Open steht das erste Grand-Slam-Turnier im Jahr 2025 an. Hier erfahrt ihr alle Details zum Tennis-Turnier in Down Under: Teilnehmer, Wildcards, Absagen, Preisgeld, TV-Übertragung und Titelverteidiger.

Wann und wo werden die Australian Open 2025 gespielt?

Als erstes von vier Grand-Slam-Turnieren im Jahr finden die Australian Open vom 06. bis zum 26. Januar 2025 in Melbourne statt. Dabei werden sowohl bei den Herren als auch bei den Damen jeweils vier verschiedene Wettbewerbe gespielt: Einzel, Doppel, Junioren und Rollstuhlfahrer. Darüber hinaus wird es einen Mixed-Wettbewerb geben. Neben den US Open handelt es sich bei den Australian Open um eines von zwei Grand-Slam-Turnieren, die auf Hartplatz ausgetragen werden.

Als Austragungsort dient bereits seit 1988 der Melbourne Park, ein Sportkomplex, der im Stadtteil East Melbourne liegt. Insgesamt umfasst die Anlage 24 Tennis-Plätze, darunter der Centre Court in der Rod Laver Arena. Das nach der australischen Tennislegende benannte Stadion bietet Platz für 14.820 Zuschauer. Darüber hinaus gibt es mit der Melbourne Arena, die 10.500 Zuschauer umfasst, und der Margaret Court Arena, die 7.500 Plätze bietet, zwei weitere große Stadien. Genau wie die Rod Laver Arena verfügen auch die anderen beiden Stadien über ein verschließbares Dach.

Erstmals fanden die Australian Open im Jahr 1905 unter dem Namen Australasian championships im Albert Park zu Melbourne statt. Anschließend wechselte die Spielstädte zwischen Australien und Neuseeland, da beide 1904 die Australasian Lawn Tennis Association gründeten. Nachdem sich Neuseeland 1922 aus der Kooperation zurückzog, wurde das Tennis-Turnier 1927 in Australian championships umbenannt. Den heutigen Namen tragen die Australian Open seit 1969, als es ein offenes Turnier wurde.

Die Qualifikation der Australian Open 2025

Sechs Tage bevor am 12. Januar die ersten Partien des Hauptfeldes gespielt werden, startet am 06. Januar die Qualifikation. Dabei können jeweils 16 Plätze im Hauptfeld der Herren und der Damen erspielt werden. Insgesamt streckt sich die Qualifikation über vier Tage, also von Montag, dem 06. Januar, bis Donnerstag, dem 09. Januar. Aufgrund der Zeitverschiebung startet die Nachmittagssession um 01:00 Uhr deutscher Zeit und die Abendsession um 09:00 Uhr deutscher Zeit.

Australian Open 2025: Spielplan

Spieltag Matches 06. Januar (Mo) – 09. Januar (Do) Qualifikation Sonntag, 12. Januar 1.Runde: Herren- & Damen-Einzel Montag, 13. Januar 1.Runde: Herren- & Damen-Einzel Dienstag, 14. Januar 1.Runde: Herren- & Damen-Einzel, Herren- & Damen-Doppel Mittwoch, 15. Januar 2. Runde: Herren- & Damen-Einzel; 1. Runde: Herren- & Damen-Doppel Donnerstag, 16. Januar 2. Runde: Herren- & Damen-Einzel; 1. Runde: Herren- & Damen-Doppel, Mixed Freitag, 17. Januar 3. Runde: Herren- & Damen-Einzel; 2. Runde: Herren- & Damen-Doppel; 1. Runde: Mixed Samstag, 18. Januar 3. Runde: Herren- & Damen-Einzel; 2. Runde: Herren- & Damen-Doppel; 1. Runde: Mixed Sonntag, 19. Januar Achtelfinale: Herren- & Damen-Einzel, Herren- & Damen-Doppel, Mixed Montag, 20. Januar Achtelfinale: Herren- & Damen-Einzel, Herren- & Damen-Doppel, Mixed Dienstag, 21. Januar Viertelfinale: Herren- & Damen-Einzel, Herren- & Damen-Doppel, Mixed Mittwoch, 22. Januar Achtelfinale: Herren- & Damen-Einzel, Herren- & Damen-Doppel; Halbfinale: Mixed Donnerstag, 23. Januar Halbfinale: Damen-Einzel, Herren-Doppel Freitag, 24. Januar Halbfinale Herren-Einzel, Damen-Doppel; Finale: Mixed Samstag, 25. Januar Finale: Damen-Einzel, Herren-Doppel Sonntag, 26. Januar Finale: Herren-Einzel, Damen-Doppel

Wer spielt bei den Australian Open 2025?

Wie bei den Grand-Slam-Turnieren üblich, werden bei den Australian Open 2025 alle Spieler aus den Top-100 an den Start gehen, sofern sie nicht krank oder verletzt sind. Als Topgesetzte werden dieses Jahr Jannik Sinner und Aryna Sabalenka an den Start gehen. Während Alexander Zverev sowie Carlos Alcaraz von Position zwei und drei ins Turnier gehen werden, startet Novak Djokovic von Position sieben. Bei den Damen komplettieren Iga Swiatek und Coco Gauff die Top-3.

Durch das Protected Ranking rücken bei den Herren Pablo Carreno Busta, Nick Kyrgios, Reilly Opelka, Kei Nishikori, Jenson Brooksby sowie Dominic Stricker ins Teilnehmerfeld. Gleiches gilt bei den Damen für Belinda Bencic, Caty McNally, Julia Grabher, Jodie Burrage, Saisai Zheng und Danka Kovinic.

Australian Open 2025: Die Setzlisten

Welche Deutschen sind bei den Australian Open 2025 am Start?

Im Einzel-Hauptfeld der Herren werden neben Alexander Zverev auch Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann mit von der Partie sein. Über die Qualifikation haben Dominik Koepfer, Henri Squire und Maximilian Marterer die Chance, sich ins Hauptfeld zu spielen.

Im Doppel starten Kevin Krawietz und Tim Pütz von Position vier ins Turnier. Zudem sind Constantin Frantzen und Hendrik Jebens sowie Jakob Schnaitter und Mark Wallner mit von der Partie. Darüber hinaus spielt Andreas Mies mit dem Österreicher Alexander Erler zusammen.

Bei den Damen starten Tatjana Maria, Jule Niemeier und Laura Siegemund im Einzel-Hauptfeld. Über die Qualifikation versuchen Eva Lys, Ella Seidel, Tamara Korpatsch, Mona Barthel, Anna-Lena Friedsam und Noma Noha Akugue, sich ins Hauptfeld zu spielen.

Australian Open 2025: Wer hat abgesagt?

Die ersten Absagen für die Australian Open 2025 kommen von Sebastian Ofner und Emil Ruusuvuori. Der Österreicher Ofner hat sich noch nicht vollständig von einer Operation an der linken Ferse erholt. Ruusuvuori hatte zuletzt eine Auszeit vom Tennis genommen, um sich auf seine physische und mentale Gesundheit zu konzentrieren.

Wildcards für die Australian Open 2025

Bei der Vergabe der Wildcards wurden überwiegend australische Spielerinnen und Spieler berücksichtigt. Der größte Name ist jedoch ein Schweizer: Stan Wawrinka, der Australian Open-Sieger von 2014. Für die Qualifikation haben unter anderem Simona Halep und Cruz Hewitt, der Sohn von Tennis-Legende Lleyton Hewitt, eine Wildcard erhalten.

Diese Spielerinnen und Spieler haben eine Wildcard für das Hauptfeld der Australian Open 2025 erhalten

Herren Damen Lucas Pouille (FRA, #103) Daria Saville (AUS, #110) Nishesh Basavareddy (USA, #132) Ajla Tomljanovic (AUS, #115) Stan Wawrinka (CHE, #157) Maya Joint (AUS, #117) Tristan Schoolkate (AUS, #169) Chloe Paquet (FRA, #121) Li Tu (AUS, #175) Talia Gibson (AUS, #149) Omar Jasika (AUS, #176) Iva Jovic (USA, #190) James McCabe (AUS, #256) Shuai Zhang (CHN, #204) Kasidit Samrej (THA, #413) Emerson Jones (AUS, #371)

Wo werden die Australian Open 2025 im Free-TV und im Stream übertragen?

Genau wie in den vergangenen Jahren hat Eurosport die Übertragungsrechte für die Australian Open inne. Demzufolge lassen sich ausgewählte Spiele im Free-TV bei Eurosport 1 verfolgen.

Außerdem werden die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der Streamingplattform DAZN gezeigt. Wer sich alle Matches auf allen Courts anschauen will, benötigt ein Abo von der Eurosport-Streamingplattform „discovery+“. Die monatlich kündbare Mitgliedschaft kostet 3,99 Euro pro Monat.

Australian Open 2025: Punkte-Verteilung

Die jeweiligen Sieger der Einzel-Wettbewerbe erhalten neben dem Preisgeld auch 2.000 Punkte für die Weltrangliste. Für das Erreichen des Finals gibt es immerhin noch 1.300 Weltranglisten-Punkte.

Runde Punkte Herren Punkte Damen Sieg 2.000 2.000 Finale 1.300 1.300 Halbfinale 800 780 Viertelfinale 400 430 Achtelfinale 200 240 3. Runde 100 130 2. Runde 50 70 1.Runde 10 10 Quali-Finale 16 (30 bei Qualifikation) 30 (40 bei Qualifikation) 2. Quali-Runde 8 20 1.Quali-Runde 0 2

Wie hoch ist das Preisgeld bei den Australian Open 2025?

Bislang sind noch keine genaueren Angaben zur Preisgeld-Ausschüttung bekannt.

Australian Open 2025: Wer sind die Titelverteidiger und ehemalige Sieger?

Vergangenes Jahr lieferten sich Jannik Sinner und Daniil Medvedev ein packendes Endspiel. Nachdem der Russe bereits mit 2:0 in den Sätzen führte, drehte Sinner auf und sicherte sich seinen ersten Grand-Slam-Titel im Tennis. Rekordchampion in Melbourne ist Novak Djokovic, der insgesamt zehn Titel in Down Under feiern konnte. Aus deutscher Sicht war lediglich Boris Becker siegreich, der die Australian Open 1991 sowie 1996 gewann.

Die vergangenen Sieger der Australian Open

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2000 Andre Agassi Yevgeny Kafelnikov 3:6, 6:3, 6:2, 6:4 2001 Andre Agassi Arnaud Clement 6:4, 6:2, 6:2 2002 Thomas Johansson Marat Safin 3:6, 6:4, 6:4, 7:6 2003 Andre Agassi Rainer Schüttler 6:2, 6:2, 6:1 2004 Roger Federer Marat Safin 7:6, 6:4, 6:2 2005 Marat Safin Lleyton Hewitt 1:6, 6:3, 6:4, 6:4 2006 Roger Federer Marcos Baghdatis 5:7, 7:5, 6:0, 6:2 2007 Roger Federer Fernando Gonzalez 7:6, 6:4, 6:4 2008 Novak Djokovic Jo-Wilfried Tsonga 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 2009 Rafael Nadal Roger Federer 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2 2010 Roger Federer Andy Murray 6:3, 6:4, 7:6 2011 Novak Djokovic Andy Murray 6:4, 6:2, 6:3 2012 Novak Djokovic Rafael Nadal 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5 2013 Novak Djokovic Andy Murray 6:7, 7:6, 6:3, 6:2 2014 Stan Wawrinka Rafael Nadal 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 2015 Novak Djokovic Andy Murray 7:6, 6:7, 6:3, 6:0 2016 Novak Djokovic Andy Murray 6:1, 7:5, 7:6 2017 Roger Federer Rafael Nadal 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 2018 Roger Federer Marin Cilic 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1 2019 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:3, 6:2, 6:3 2020 Novak Djokovic Dominic Thiem 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 2021 Novak Djokovic Daniil Medvedev 7:5, 6:2, 6:2 2022 Rafael Nadal Daniil Medvedev 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 2023 Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas 6:3, 7:6, 7:6 2024 Jannik Sinner Daniil Medvedev 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Australian Open 2025: Ehemalige Siegerinnen bei den Damen

2023 war Aryna Sabalenka zum zweiten Mal in Folge bei den Australian Open siegreich. Im Endspiel setzte sie sich mit 6:3, 6:2 gegen die Chinesin Qinwen Zheng durch. Rekordsiegerin des Turniers ist Serena Williams, die den Titel insgesamt siebenmal gewann. Aus deutscher Sicht feierte Steffi Graf vier Erfolge. Angelique Kerber war 2016 siegreich.