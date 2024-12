Australian Open: Diese deutschen Tennis-Profis starten in Melbourne

Nur sieben deutsche Profis stehen sicher im Hauptfeld bei den Australian Open. Neun Deutsche starten in Melbourne in der Qualifikation.

Direkt nach Ende der Weihnachtstage beginnt die neue Tennissaison, unter anderem mit dem United Cup in Australien. Das erste große Jahreshighlight steht auch schon in den Startlöchern. Bereits am 12. Januar (Sonntag) startet das Hauptfeld bei den Australian Open, die Qualifikation beginnt schon am 6. Januar.

Das deutsche Startfelder im Hauptfeld bei den Australian Open ist derzeit überschaubar. Nur sieben deutsche Profis haben sich direkt qualifiziert. Bei den Herren sind es Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann. Bei den Damen sind es Laura Siegemund, Tatjana Maria und Jule Niemeier.

Über die Qualifikation können noch maximal neun weitere Deutsche ins Hauptfeld vorrücken. Bei den Herren gehen Dominik Koepfer, Henri Squire und Maximilian Marterer an den Start. Koepfer kann indes aufgrund seiner Ranglistenposition noch hoffen, bei drei Absagen vor Beginn der Qualifikation ins Hauptfeld zu rutschen. Bei den Damen ist ein deutsches Sextett in der Qualifikation am Start: Eva Lys, Ella Seidel, Tamara Korpatsch, Mona Barthel, Anna-Lena Friedsam und Noma Noha Akugue. Lys hat sich bereits fünfmal über die Qualifikation in ein Grand-Slam-Hauptfeld vorgespielt. Seidel feierte im Vorjahr in Melbourne nach erfolgreicher Qualifikation ihre Grand-Slam-Premiere. Während Korpatsch, Barthel und Friedsam schon häufig im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers standen, wäre es für Noha Akugue eine Premiere.