Die Tennis-Stars mit den meisten Wochen als Nummer 1 der Welt

Sowohl bei der ATP als auch bei der WTA standen bislang 29 unterschiedliche Stars an der Spitze der Weltrangliste. Doch wer hält den Rekord für die meisten Wochen als Nummer eins? tennis MAGAZIN hat die zehn besten Damen sowie die zehn besten Herren in dieser Kategorie aufgelistet.

Djokovic insgesamt über acht Jahre die Nummer eins

Der unangefochtene Spitzenreiter, wenn es um die meisten Wochen an Position eins der Weltrangliste geht, ist Novak Djokovic. Der Serbe stand insgesamt 428 Wochen ganz oben im Ranking, erstmals im Jahr 2011. In Sachen längste Serie als Nummer eins der Welt reiht sich Djokovic mit 122 Wochen nur auf Platz vier ein.

Federer die meisten Wochen ohne Unterbrechung an der Spitze

Sowohl Jimmy Connors (160 Wochen) als auch Ivan Lendl (157 Wochen) waren länger als Djokovic ununterbrochen an der Spitze. In dieser Kategorie dominiert allerdings Roger Federer. Der Schweizer wurde erstmals im Februar 2004 die Nummer eins der Welt und verteidigte die Spitzenposition über 237 Wochen, also über viereinhalb Jahre. Im August 2008 wurde er dann von niemand geringeren als Rafael Nadal auf Platz zwei verdrängt.

Boris Becker einzige deutsche Nummer eins im Herrentennis

Aus deutscher Sicht schaffte es bislang nur Boris Becker, die Spitzenposition zu erreichen. Der dreifache Wimbledon-Sieger wurde nach seinem Australian Open-Titel 1991 erstmals die Nummer eins. Insgesamt stand er zwölf Wochen ganz oben in der Weltrangliste.

Die Spieler mit den meisten Wochen als Nummer eins im Überblick

Position Spieler Erstmals die Nummer eins Wochen insgesamt Längste Serie in Wochen 1 Novak Djokovic 04.07.2011 428 122 2 Roger Federer 02.02.2004 310 237 3 Pete Sampras 12.04.1993 286 102 4 Ivan Lendl 28.02.1993 270 157 5 Jimmy Connors 29.07.1974 268 160 6 Rafael Nadal 18.08.2008 209 56 7 John McEnroe 03.03.1980 170 58 8 Björn Borg 23.08.1977 109 46 9 Andre Agassi 10.04.1995 101 52 10 Lleyton Hewitt 19.11.2001 80 75

Drei Damen über 300 Wochen die Nummer eins der Welt

Die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin der Geschichte, Steffi Graf, stand insgesamt 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste – Rekord. Den Bestwert für die längste Zeit ohne Unterbrechung an Position eins teilt sie sich mit Serena Williams, 186 Wochen an der Zahl.

Die US-Amerikanerin war insgesamt 319 Wochen die eins der Welt, womit sie Platz drei im Gesamt-Ranking einnimmt. Position zwei belegt Martina Navratilova, die 332 Wochen an der Spitze zu verbuchen hat, davon 156 Wochen ohne Unterbrechung.

Iga Swiatek schon jetzt auf Platz sieben

Mit Blick auf die Rekordzahlen ist Iga Swiatek die einzige Spielerin unter den Top-10, die noch aktiv ist. Mit gerade einmal 23 Jahren stand sie bereits 125 Wochen auf der Spitzenposition der Weltrangliste. Obwohl sie aktuell nur die Nummer zwei hinter Aryna Sabalenka ist, ist davon auszugehen, dass sie sich in den kommenden Jahren in der Liste der meisten Wochen als Nummer eins weiter nach oben arbeiten wird.

Angelique Kerber auf Platz 15

Neben Steffi Graf erreichte aus deutscher Sicht auch Angelique Kerber die Spitze der Weltrangliste. Insgesamt war Kerber 34 Wochen die Nummer eins der Welt, 20 davon ohne Pause.

Die Spielerinnen mit den meisten Wochen als Nummer eins im Überblick