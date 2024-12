Julia Görges und Wesley Koolhof: Traum-Hochzeit in den Niederlanden

Die beiden ehemaligen Tennisprofis gaben sich vergangenes Wochenende das Ja-Wort. Julia Görges postete nun Fotos der Hochzeit auf Instagram.

Ein edles Landhaus inmitten einer weitläufigen Park- und Waldlandschaft: Das war das Setting einer Traum-Hochzeit der beiden Ex-Tennisprofis Julia Görges und Wesley Koolhof. Nicht zu glamourös und pompös, sondern festlich-feierlich in einer unverfälschten Atmosphäre. Passend zum Paar, das sich nie als Luxus-Duo inszenierte.

Im „Landgoed Hotel and Restaurant Groot Warnsborn“ bei Arnheim in den Niederlanden fand die Hochzeit von Görges und Koolhof am vergangenen Wochenende statt. Es ist die Heimat des ehemaligen Doppelspezialisten, der im nur 20 Kilometer entfernten Duiven aufwuchs. Die Region wird als „Gelderland“ bezeichnet; Koolhof gilt als echter „Gelderländer“.

Die ehemalige deutsche Top 10-Spielerin postete am Dienstag erste Fotos ihrer Eheschließung, auf denen ausschließlich das Brautpaar im Garten der Hochzeitslocation zu sehen ist. Görges trägt ein weißes Kleid mit langer Schleppe und Spitzendetails, Koolhof einen klassischen braunen Anzug. Sie tauschen freudestrahlend die Ringe.

Mitte November wurde es einer größeren Öffentlichkeit erstmals bekannt, dass Görges und Koolhof, die seit 2019 liiert sind und in Nordrhein-Westfalen nahe der niederländischen Grenze zusammen mit ihrem Hund leben, heiraten werden. Koolhof hatte gerade an der Seite von Nikola Mektic das letzte Gruppenspiel der ATP-Finals im Doppel bestritten und war in der Vorrunde unglücklich ausgeschieden – durch ein 10:12 im Match-Tiebreak gegen Patten/Heliövaara.

Koolhof überragte beim Davis Cup

In der Endphase einer hitzigen Begegnung zerlegte Koolhof seinen Schläger, kurz danach wurde er von der ATP mit einer kleinen Zeremonie verabschiedet. In seiner Dankesrede sprach der 35-Jährige dann davon, dass er Mitte Dezember seine Partnerin Julia Görges heiraten würde.

Zuvor allerdings glänzte Koolhof noch bei den Davis Cup-Finals in Malaga, als er an der Seite von Botic van de Zandschlup das spanische Duo Alcaraz/Granollers schlug und damit den Weg der niederländischen Mannschaft bis ins Endspiel ebnete. In dem Doppel war Koolhof der mit Abstand beste Mann auf dem Platz. Mit dieser würdigen Vorstellung verabschiedete er sich dann endgültig in den Tennis-Ruhestand.

Görges beendete schon 2020 ihre Karriere

Görges hatte schon 2020 ihre Karriere beendet und war seitdem nur noch sporadisch auf der Tour zu sehen. In der Regel nur dann, um bei ihrem Partner Wesley zuzuschauen. Görges war dabei, als Koolhof seine größten Triumphe feierte – etwa 2020 bei den ATP-Finals in London oder 2023 beim Triumph in Wimbledon. 2022 wurde Koolhof die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste – als vierter Niederländer nach Tom Okker, Paul Haarhuis und Jacco Eltingh.

Auch Görges hat eine eindrucksvolle Doppelbilanz vorzuweisen. 2016 war sie die Nummer zwölf der Doppel-Rankings. Sie holte fünf Doppeltitel und erreichte zwei Doppel-Halbfinals auf Grand Slam-Level (Australien Open 2015, 2016). Noch erfolgreicher war die gebürtige Norddeutsche aus Bad Oldesloe mit dem Hammer-Aufschlag im Einzel: sieben Titel, Halbfinale in Wimbledon (2018), Nummer neun der Welt.

Vor gut einem Jahr gab Görges tennis MAGAZIN ein längeres Interview, um auf ihre eigene Karriere zurückzublicken und um von ihrem aktuellen Leben zu erzählen. Darin verriet sie unter anderem, dass sie Tennis gar nicht vermissen würde: „Vielleicht spiele ich demnächst mal eine Stunde mit Wesley, aber es ist nicht so, dass wir sagen: Wow, lass uns heute Tennis spielen!“

Ihren Fokus legte Görges zuletzt auf die Themen Bewusstsein und Achtsamkeit: „In den letzten Jahren habe ich mich damit beschäftigt, meinen Körper anders kennenzulernen. Ich habe auf meinen Körper gehört und entwickele mich nun in andere Richtungen, die nicht unbedingt etwas mit Tennis zu tun haben. Ich habe auch eine Serie an Blogbeiträgen geschrieben. Die großen Fragen sind: Was sind deine Bedürfnisse und hörst du auf diese Bedürfnisse? Das ist bei jedem anders.“

Görges & Koolhof: Flitterwochen auf den Malediven?

Zur Hochzeit gratulierten nun die viele Sportkollegen – via Instagram. Boris Becker schrieb „Herzlichen Glückwunsch“, Angelique Kerber schickte mehrere rote Herz-Emojis und Andrea Petkovic schwärmte: „Jule, du siehst blendend aus! Wesley natürlich auch.“

Stehen nun erstmal die Flitterwochen an? Feststeht: Vom 7. bis 14. Januar 2025 sind die frisch Vermählten auf den Malediven. Im Beach-Ressort „Seaside Finolhu“ haben Gäste die Möglichkeit, mit Görges und Koolhof zu trainieren. Aber bestimmt werden die Zwei auch Zeit für sich haben.