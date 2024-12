Die elf größten Tennis-Stadien der Welt

Während einer Saison zieht es Millionen Tennis-Fans in die Stadien. Doch welche Spielstädten haben die höchste Kapazität? tennis MAGAZIN hat die elf größten Tennis-Stadien der Welt unter die Lupe genommen.

1. Arthur Ashe Stadium

Das größte Tennis-Stadion der Welt steht in der Weltmetropole New York. Dabei handelt es sich um das Arthur Ashe Stadium, dem Centre Court der US Open. Neben der hohen Kapazität bietet das Stadion ein Dach, das sich innerhalb von fünf Minuten schließen lässt. Die Spielstädte ist nach dem ehemaligen Tennisspieler Arthur Ashe benannt. Der US-Amerikaner, der 1993 im Alter von 49 Jahren verstorben ist, gewann während seiner aktiven Zeit die US Open, die Australian Open und Wimbledon.

2. Stadium 1 Indian Wells Tennis Garden

An Position zwei dieser Kategorie steht der Centre Court in Indian Wells. Das Stadium 1, das im Indian Wells Tennis Garden liegt, bietet Platz für 16.102 Zuschauer. Das Masters-Turnier in der kalifornischen Wüste genießt unter den Spielern große Beliebtheit, wozu auch die Atmosphäre im Stadium 1 beiträgt.

3. Ahoy Arena

Die erste Halle in dieser Liste ist die Ahoy Arena in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam. Die Mehrzweck-Arena weist eine Kapazität in Höhe von 15.818 Zuschauern auf. Gespielt wird in Rotterdam beim 500er-ATP, das im Februar stattfindet.

4. Pala Alpitour

Platz vier der größten Tennis-Stadien belegt das Pala Alpitour in Turin. Als Austragungsort für die ATP-Finals mutiert die Halle jährlich zum italienischen Hexenkessel. Besonders die Auftritte von Jannik Sinner sorgen immer wieder für Furore auf den Rängen. Insgesamt finden 15.657 Zuschauer Platz.

5. Accor Arena

Das Masters-Turnier in der französischen Hauptstadt wurde in der Saison 2024 letztmals in der Accor Arena ausgetragen. Die Mehrzweckhalle bietet Platz für 15.500 Zuschauer. Ab der kommenden Saison wird das Event in der Paris La Defense Arena gespielt, die mit rund 23.000 Plätzen die zweitgrößten Tennis-Spielstädte sein wird.

6. Court Philippe Chatrier

Der Centre Court der French Open weist eine Kapazität in Höhe von 15.225 Zuschauern auf. Genau wie das Arthur Ashe Stadium ist der Court Philippe Chatrier mit einem Dach ausgestattet, das sich schließen lässt. Benannt ist das Stadion nach dem ehemaligen Tennisspieler Philippe Chatrier, der abgesehen von seiner Laufbahn auch als Journalist und Funktionär tätig war.

7. Centre Court (Wuhan)

Den siebten Platz teilen sich gleich drei Tennis-Stadien in China. Der Centre Court beim WTA-Masters in Wuhan umfasst 15.000 Plätze.

7. Qizhong Forest Sports City Arena

In der Qizhong Forest Sports City Arena beim ATP-Masters in Shanghai finden ebenfalls 15.000 Zuschauer Platz.

7. Diamond Court

Und auch der Diamond Court in der chinesischen Hauptstadt Peking weist 15.000 Plätze auf.

10. Centre Court

Der wohl bekannteste Tennis-Platz der Welt ist der Centre Court in Wimbledon. Das Stadion rund um den grünen Rasen weist 14.979 Plätze auf. Wie bei den Grand-Slam-Turnieren üblich, verfügt es über ein schließbares Dach. Eröffnet wurde der Centre Court von Wimbledon vor über 100 Jahren, im Jahr 1922.

11. Rod Laver Arena

Der letzte Centre Court eines Grand-Slam-Turniers in dieser Liste ist die Rod Laver Arena in Melbourne. Die größte Arena der Australian Open umfasst 14.820 Zuschauer und verfügt über ein schließbares Dach. Benannt ist das Tennis-Stadion nach dem ehemaligen australischen Tennisspieler Rod Laver. Zwischen 1960 und 1969 holte er drei seiner insgesamt elf Grand-Slam-Titel vor heimischer Kulisse.

