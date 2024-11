Das verdienen die Tennis-Stars im Vergleich zu anderen Sportlern

Die Top-Stars im Tennis erspielen sich teilweise über zehn Millionen US-Dollar Preisgeld pro Saison. Darüber hinaus verzeichnen sie hohe Einnahmen durch Sponsoring-Deals. tennis MAGAZIN hat die Stars mit den höchsten Einnahmen unter die Lupe genommen und den Vergleich zu anderen Sportarten gezogen.

Die nachfolgenden Daten beziehen sich auf die Forbes-Liste der am höchsten bezahlten Tennis-Stars im Zeitraum von August 2023 bis August 2024.

Alcaraz führt das Ranking an

An Position eins steht erstmals Carlos Alcaraz. Der Spanier konnte in einem Jahr etwa 42,3 Millionen US-Dollar einnehmen. Einen Großteil davon, nämlich 32 Millionen US-Dollar verdiente er durch Sponsoring-Deals oder Ähnliches.

Novak Djokovic, der im vorherigen Zeitraum noch die Nummer eins war, ist mittlerweile auf Position zwei. Bei den Einnahmen auf dem Platz steht er mit 12,2 Millionen US-Dollar allerdings weiterhin an der Spitze, da unter anderem der US Open-Titel sowie der Erfolg bei den ATP-Finals im Jahr 2023 mit in die Wertung eingehen.

Gauff vor Swiatek

Die Frau mit den höchsten Einnahmen im Tennis ist Coco Gauff. Die US-Amerikanerin verdiente 20 Millionen US-Dollar abseits des Platzes. Insgesamt kommt sie auf Einnahmen in Höhe von 27,1 Millionen US-Dollar, womit sie im Forbes-Ranking auf Position drei steht.

Knapp dahinter liegt Iga Swiatek. Die Polin spielte zwar 4,6 Millionen US-Dollar mehr auf der Tour ein, profitiert jedoch weniger von Werbekampagnen oder Sponsoring-Deals, wodurch sie rund 15 Millionen US-Dollar verdient hat.

Im Zeitraum von August 2023 bis August 2024 spielte Jannik Sinner rund 11,6 Millionen US-Dollar ein. In Kombination mit den 15 Millionen US-Dollar, die er neben dem Platz verdiente, landet er im Forbes-Ranking auf Position fünf.

Nadal und Osaka fast ohne Preisgelder in den Top-10

Rafael Nadal hat aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen lediglich 300.000 US-Dollar eingespielt. Allerdings profitiert er aufgrund vergangener Erfolge weiterhin von enormen Einnahmen neben dem Platz. Insgesamt verdiente er rund 23 Millionen US-Dollar durch Werbedeals, Sponsoring oder Ähnliches. In dieser Hinsicht steht er hinter Carlos Alcaraz und Novak Djokovic auf Position drei. In Kombination mit den Einnahmen auf den Platz reicht es immerhin für Position sechs.

Auf Platz sieben befindet sich Daniil Medvedev. Der Russe verdiente auf dem Platz rund 7,3 Millionen US-Dollar. Darunter fallen unter anderem seine Finalteilnahmen bei den US Open 2023 und den Australian Open 2024. Neben dem Platz stehen Einnahmen im Wert von 13 Millionen US-Dollar zu Buche.

Genau wie Rafael Nadal hat auch Naomi Osaka im Zeitraum von August 2023 bis August 2024 wenig Einnahmen auf der Tour zu verzeichnen. Grund dafür ist ihre Schwangerschaft, von der sie erst Anfang 2024 zurückgekehrt ist. Abgesehen von den 600.000 US-Dollar, die sie auf dem Platz verdiente, nahm Osaka neben dem Platz rund 14 Millionen US-Dollar ein.

Sabalenka mit ausgeglichener Bilanz

Platz neun im Forbes-Ranking belegt Casper Ruud. Der Norweger erspielte sich auf der Tour knapp vier Millionen US-Dollar. In Kombination mit den Einnahmen neben dem Platz in Höhe von zehn Millionen US-Dollar kommt er insgesamt auf 13,9 Millionen US-Dollar.

Aryna Sabalenka schließt die Top-10 ab. Dabei hat sie von allen aufgeführten Tennis-Stars die geringste Differenz zwischen den Einnahmen auf dem Platz und den Einnahmen neben dem Platz. Während sie auf der Tour rund 6,7 Millionen US-Dollar erspielte, hat sie durch Sponsoring-Deals oder Ähnliches sieben Millionen US-Dollar verdient.

Top-10-Verdiener im Tennis in der Übersicht (in Millionen US-Dollar)

Rang Profi Gesamt Preisgelder Werbegelder

1 Carlos Alcaraz 42.3 10.3 32 2 Novak Djokovic 37.2 12.2 25 3 Coco Gauff 27.1 7.1 20 4 Iga Swiatek 26.7 11.7 15 5 Jannik Sinner 26.6 11.6 15 6 Rafael Nadal 23.3 0.3 23 7 Daniil Medvedev 20.3 7.3 13 8 Naomi Osaka 14.6 0.6 14 9 Casper Ruud 13.9 3.9 10 10 Aryna Sabalenka 13.7 6.7 7

Quelle: Forbes, August 2023 – August 2024

Um die verhältnismäßige Höhe der Einnahmen der Tennis-Stars einschätzen zu können, eignet sich der Vergleich zu fünf anderen Sportarten, die ebenfalls weltweit große Aufmerksamkeit erhalten. Hier dient erneut das Wirtschaftsmagazin Forbes als Quelle.

Fußballer verdienen am meisten

Die besten Fußballer der Welt verdienen ein Vielfaches von dem, was die Tennis-Stars einnehmen. Grund dafür sind in erster Linie die enormen Gehälter, die von den Vereinen gezahlt werden. So verdient Cristiano Ronaldo, der seine Karriere mit fast 40 Jahren in Saudi-Arabien ausklingen lässt, allein 220 Millionen US-Dollar durch seinen Club Al-Nassr. Neben dem Platz kann der Portugiese rund 65 Millionen US-Dollar Einnahmen verzeichnen.

Die höchsten Einnahmen neben dem Platz hat Lionel Messi der mittlerweile in den USA spielt. Rund 75 Millionen US-Dollar verdient der Argentinier durch Werbung, Sponsoring oder Ähnliches. In Kombination mit seinem Gehalt verdient er rund 135 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Zur Einordnung: Carlos Alcaraz, der Spitzenverdiener im Tennis, würde im Forbes-Ranking der bestverdienenden Fußballer Platz zehn belegen.

Top-5-Verdiener im Fußball in der Übersicht (in Millionen US-Dollar)

Position Spieler Gesamt Gehalt Werbegelder 1 Cristiano Ronaldo 285 220 65 2 Lionel Messi 135 60 75 3 Neymar 110 80 30 4 Karim Benzema 104 100 4 5 Kylian Mbappe 90 70 20

Quelle: Forbes, Oktober 2023 – Oktober 2024

Basketballer verdienen bis zu 100 Millionen US-Dollar

Eine weitere Sportart, die sich durch sehr hohe Einnahmen auszeichnet, ist Basketball. Dort führt LeBron James die Liste mit fast 130 Millionen US-Dollar Gesamteinnahmen an. Davon verdient er rund 80 Millionen US-Dollar neben dem Platz.

Die Plätze zwei bis vier der bestverdienenden Basketballer erhalten allesamt nahezu die gleiche Summe auf und neben dem Platz. Insgesamt kommen Kevin Durant und Co. auf rund 100 Millionen US-Dollar Gesamteinnahmen. Dabei verdient Stephen Curry mit 55,8 Millionen US-Dollar das höchste Gehalt eines Basketballspielers.

Während Carlos Alcaraz im Fußball an Position zehn der Sportler mit den höchsten Einnahmen stünde, müsste er sich im Basketball noch weiter hinten einreihen. Bradley Beal, zehnter Platz im Basketball-Ranking, verdient mit 57,7 Millionen US-Dollar nämlich 15,4 Millionen US-Dollar mehr als der spanische Tennis-Star.

Top-5-Verdiener im Basketball in der Übersicht (in Millionen US-Dollar)

Position Spieler Gesamt Gehalt Werbegelder 1 LeBron James 128.7 48.7 80 2 Stephen Curry 105.8 55.8 50 3 Kevin Durant 99.9 49.9 50 4 Giannis Antetokounmpo 93.8 48.8 45 5 Damian Lillard 64.8 48.8 16

Quelle: Forbes, Oktober 2023 – Oktober 2024

Millionen-Preisgelder im Golf

Der Sportler mit dem zweithöchsten Einkommen kommt aus dem Golf. Die Rede ist von John Ram, der rund 218 Millionen US-Dollar pro Jahr verdient. Diese teilen sich auf in 198 Millionen US-Dollar auf dem Platz und 20 Millionen US-Dollar beispielsweise durch Werbedeals oder Sponsoring. Das Einkommen auf dem Platz ist auf die enormen Preisgelder im Golf zurückzuführen.

Rory Mcllroy, Platz zwei der bestverdienenden Golfer, kann rund 83 Millionen US-Dollar Gesamteinnahmen pro Jahr verzeichnen. Während er durch das Golfspielen 38 Millionen US-Dollar verdient, nimmt er neben dem Platz rund 45 Millionen US-Dollar ein. Die größten Einnahmen in Form von Werbung, Sponsoring oder Ähnliches erhält im Golf Tiger Woods mit 55 Millionen US-Dollar. Dies ist vor allem mit seinen vergangenen Erfolgen zu begründen, genau wie bei Rafael Nadal im Tennis.

Im Vergleich zum Fußball und zum Basketball, stünde Carlos Alcaraz im Ranking der bestverdienenden Golfer weiter oben. Mit seinen 42,3 Millionen US-Dollar würde der Spanier Platz acht belegen.

Top-5-Verdiener im Golf in der Übersicht (in Millionen US-Dollar)

Position Spieler Gesamt Preisgelder Werbegelder 1 John Ram 218 198 20 2 Rory Mcllroy 83 38 45 3 Tiger Woods 67 12 55 4 Scottie Scheffler 61 41 20 5 Cameron Smith 47 43 4

Quelle: Forbes, Juni 2023 – Juni 2024

Hohe Gehälter, geringe Werbeeinnahmen im American Football

Die NFL entwickelt sich als Marke stetig weiter. Beispielhaft dafür stehen vereinzelte Spiele, die in Deutschland oder England ausgetragen werden, um die weltweite Aufmerksamkeit zu steigern. Demzufolge können auch immer höhere Gehälter ausgeschüttet werden. So verdient Jared Goff über 85 Millionen US-Dollar im Jahr, wovon er rund 80 Millionen US-Dollar auf dem Platz erspielt.

Der wohl bekannteste Quarterback ist nach dem Rücktritt von Tom Brady Patrick Mahomes. Entsprechend hoch sind daher die Einnahmen, die der dreifache Super-Bowl-Champion neben dem Platz verdient. Mit rund 25 Millionen US-Dollar wird Mahomes in Sachen Werbedeals und Sponsoring nur von Teamkollege und Taylor Swift-Freund Travis Kelce übertrumpft, der 35 Millionen US-Dollar neben dem Platz verdient.

Carlos Alcaraz, der Topverdiener im Tennis, würde in der Rangliste der bestverdienenden American Football-Spieler die Top-10 verpassen. Den zehnten Platz belegt dort Deshaun Watson mit Gesamteinnahmen in Höhe von 47 Millionen US-Dollar.

Top-5-Verdiener im American Football (in Millionen US-Dollar)

Position Spieler Gesamt Gehalt Werbegelder 1 Jared Goff 85.6 80.6 5 2 Patrick Mahomes 81 56 25 3 Jordan Love 80.5 79 1.5 4 Joe Burrow 69.7 65.7 4 5 Justin Herbert 66.6 56.6 10

Quelle: Forbes, September 2023 – September 2024

Formel-1 Fahrer verdienen ähnlich wie Top-Stars im Tennis

Die Einnahmen der Formel 1-Fahrer werden im Forbes-Ranking anders aufgeteilt als üblich. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Fahrer ein festes Gehalt haben und Bonuszahlungen, die unter anderem von Werbepartnern des Teams bei Erfolgen ausgeschüttet werden.

Mit rund 70 Millionen US-Dollar ist Max Verstappen der Top-Verdiener in der Formel eins. Dabei erhält er 45 Millionen US-Dollar Gehalt und 25 Millionen US-Dollar Bonuszahlungen. Im Gegensatz dazu setzen sich die Einnahmen von Rekordweltmeister Lewis Hamilton nur aus seinem Gehalt zusammen, das 55 Millionen US-Dollar beträgt.

Carlos Alcaraz würde in diesem Ranking Platz drei einnehmen und somit die höchste Platzierung in den genannten Sportarten. Allerdings muss trotzdem unterschieden werden, dass Formel 1-Fahrer von ihren Teams ein festes Einkommen erhalten, während Tennis-Spieler sich das Preisgeld auf dem Platz erspielen müssen.

Top-5-Verdiener in der Formel 1 (in Millionen US-Dollar)

Position Fahrer Gesamt Gehalt Bonuszahlungen 1 Max Verstappen 70 45 25 2 Lewis Hamilton 55 55 0 3 Fernando Alonso 34 24 10 4 Sergio Perez 26 10 16 5 Charles Leclerc 19 14 5

Quelle: Forbes, November 2022 – November 2023

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Einnahmen der Tennis-Stars im Vergleich zu anderen Sportarten mit weltweit großer Beliebtheit eher gering ausfallen. Grund dafür sind im Fußball, Basketball, American Football und in der Formel 1 in erster Linie die Gehälter, die von den Teams an die Sportler gezahlt werden. Das Beispiel Golf zeigt hingegen die Differenz zwischen den Preisgeldern in unterschiedlichen Einzelsportarten.