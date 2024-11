Die zehn Tennisspieler mit dem höchsten Karriere-Preisgeld

Durch seinen Erfolg bei den ATP-Finals 2024 ist Jannik Sinner in die Top-10 der ewigen Preisgeld-Rangliste der ATP eingezogen. Anlässlich dieser Errungenschaft hat tennis MAGAZIN die Spieler mit den höchsten Karrierepreisgeldern unter die Lupe genommen.

Die „Big-Three“ unangefochten an der Spitze

Passend zur „GOAT-Diskussion“ bilden Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer die Top 3 in der ewigen Preisgeld-Rangliste. Dabei trennen Roger Federer, der mit rund 130 Millionen US-Dollar auf Platz drei liegt, und Rafael Nadal, der auf Platz zwei steht, weniger als fünf Millionen US-Dollar. Im Gegensatz dazu hat Novak Djokovic rund 185 Millionen US-Dollar eingespielt, womit er in dieser Kategorie die unangefochtene Nummer eins der Tennis-Geschichte ist. Außerdem wird der „Djoker” seinen Vorsprung auf seine beiden größten Konkurrenten weiter ausbauen, da er nach dem Karriereende von Rafael Nadal der letzte aktive Spieler der Top 3 sein wird.

Zverev bereits auf Position fünf

Die Dominanz der „Big-Three“ wird beim Preisgeld vor allem mit Blick auf Platz vier deutlich. Dort befindet sich Andy Murray mit einem Karrierepreisgeld von fast 65 Millionen US-Dollar – gerade einmal die Hälfte von Roger Federer auf Platz drei. Demzufolge sind Djokovic, Nadal und Federer auch die einzigen Spieler der Tennis-Historie, die die Preisgeld-Schallmauer von 100 Millionen US-Dollar durchbrochen haben.

Auf Position fünf folgt – aufgrund des fehlenden Grand-Slam-Titels ein wenig überraschend – Alexander Zverev mit rund 47,5 Millionen US-Dollar. Beim Vergleich der unterschiedlichen Preisgelder muss allerdings auch immer beachtet werden, dass die ausgeschütteten Summen im Laufe der Jahre massiv angestiegen sind. Demzufolge ist Zverev in Sachen Preisgeld der erfolgreichste Spieler, der nach 1990 geboren wurde. Dazu tragen neben den beiden Grand-Slam-Finals in New York und Paris vor allem seine sieben Masters-Titel sowie die zwei Erfolge bei den ATP-Finals bei.

Medvedev überholt Sampras in ewiger Preisgeld-Rangliste

Grundsätzlich liefen die ATP-Finals 2024 eher enttäuschend für Daniil Medvedev. Mit nur einem Sieg schied er bereits in der Gruppenphase aus. Trotzdem erreichte er dadurch einen weiteren Meilenstein: In der ewigen Preisgeld-Rangliste ist er mit nun knapp 44 Millionen US-Dollar an Pete Sampras vorbeigezogen. Dies zeigt gleichzeitig wie enorm die Preisgelder angestiegen sind, da Pete Sampras insgesamt 14 Grand-Slam-Titel gewann. Im Gegensatz dazu kann Medvedev lediglich einen US Open-Titel vorweisen.

Auf Platz acht befindet sich mit Stan Wawrinka der dritte und letzte Spieler mit einer einhändigen Rückhand in den Top-10 dieser Kategorie. Der Schweizer steht insgesamt bei einem Karriere-Preisgeld von 37,25 Millionen US-Dollar. Genau wie Andy Murray konnte Wawrinka in seiner Laufbahn drei Grand-Slam-Titel gewinnen. Obwohl der Schweizer noch aktiv ist, scheint es sehr unwahrscheinlich, dass er nochmal eine größere Summe erspielen wird. Demzufolge droht er zeitnah auf Platz neun der ewigen Preisgeld-Rangliste abzurutschen.

Alcaraz und Sinner auf der Überholspur

Die Top-10 dieser Liste wird von den beiden Überfliegern der aktuellen Saison komplettiert. Mit knapp 37 Millionen US-Dollar ist Carlos Alcaraz kurz davor Stan Wawrinka von Platz acht zu verdrängen. Im Jahr 2024 verdiente der 21-Jährige rund zehn Millionen US-Dollar Preisgeld. Davon sicherte er sich allein sechs Millionen US-Dollar durch seine Grand-Slam-Erfolge drei und vier in Paris und Wimbledon.

Obwohl zehn Millionen US-Dollar in einer Saison eine beachtliche Summe ist, schaffte es einer, diese Marke zu pulverisieren: Jannik Sinner. Die aktuelle Nummer eins der Welt verdoppelte 2024 das Preisgeld seiner bisherigen Karriere. Durch seine zahlreichen Erfolge inklusive Australian Open, US Open und ATP-Finals sammelte Sinner im Jahr 2024 ganze 17 Millionen US-Dollar Preisgeld. Damit steht er in der ewigen Preisgeld-Rangliste nun bei 34 Millionen US-Dollar, womit er gleichzeitig in die Top-10 dieser Kategorie eingezogen ist. Neben den 17 Millionen US-Dollar auf der ATP-Tour sicherte sich Jannik Sinner noch den Check von sechs Millionen US-Dollar beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien.

ATP: Die Top-10 der ewigen Preisgeld-Rangliste in der Übersicht