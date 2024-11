WTA Finals: Coco Gauff gewinnt höchstes Preisgeld im Proftiennis

WTA-Finals-Siegerin Coco Gauff hat beim Saisonabschlussevent in Riad den dicksten Siegerscheck in der Geschichte des Profitennis gewonnen.

Noch nie zu zuvor hat eine Tennisspielerin bei einem einzigen Turnier so viel Geld verdient wie nun Coco Gauff bei den WTA-Finals in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Nach einem mitreißenden und in weiten Teilen hochklassigen Finalsieg gegen Chinas Zheng Qinwen, das sie nach einem 3:5-Rückstand im dritten Satz noch mit 3:6, 6:4, 7:6 gewann, erhielt sie ein Preisgeld in Höhe von 4.805.000 US-Dollar (ca. 4,5 Millionen Euro).

WTA-Finals: Coco Gauff toppt Novak Djokovic

Gauffs Preisgeldsumme stellt aber nicht nur einen Rekord im Damentennis dar: Es ist der höchste Betrag, der jemals im Profitennis an einen Champion ausbezahlt wurde – geschlechterübergreifend wohlgemerkt. (Showevents wie der „Six Kings Slam“, wo Sieger Jannik Sinner sechs Millionen US-Dollar einsteckte, sind dabei ausgenommen!) Das bislang höchste Preisgeld auf der ATP-Tour kassierte Novak Djokovic, als er 2022 in Turin ungeschlagen die ATP-Finals gewann: 4.740.300 US-Dollar. Den Rekord auf der WTA-Tour hielt bislang Ash Barty, die nach ihrem Triumph bei den WTA-Finals in Shenzhen 2019 4.420.000 US-Dollar einstrich.

MAMBA MENTALITY ON FULL DISPLAY! 🐍👊@CocoGauff pulls off an epic comeback to defeat Zheng in a three set thriller and captures her first WTA Finals title! #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/tkNWR5lx5P — wta (@WTA) November 9, 2024

Bei den am Sonntag beginnenden ATP-Finals 2024 kann allerdings ein neuer Rekord in Sachen Preisgeld aufgestellt werden. Sollte es am Ende einen Sieger geben, der alle Matches gewinnt, würde er 4.881.500 US-Dollar erhalten – also 81.000 US-Dollar mehr als nun Gauff bekam. Wenn allerdings der spätere Champion der ATP-Finals 2024 ein Gruppenspiel verlieren sollte, wird der Preisgeld-Rekord nicht gebrochen werden. Pro Sieg in der Gruppenphase gibt es für die ATP-Profis nämlich 396.500 US-Dollar, die in der Endabrechnung dann fehlen würden.

Es ist bei den Saisonabschlussturnieren üblich, dass in den Gruppenphasen jeweils schon viel Geld für einzelne Matchsiege ausbezahlt werden. Bei den WTA-Finals 2024 waren es 350.000 US-Dollar pro Sieg. Weil nun Coco Gauff in der Gruppenphase ihre Partie gegen Barbora Krejcikova verlor, bekam sie am Ende nicht die höchstmögliche Preisgeldsumme. Wäre Gauff in allen fünf Matches ungeschlagen geblieben, hätte sie sogar 5.150.000 US-Dollar verdient.

Für die WTA-Tour ist der dreijährige Deal mit Saudi-Arabien der entscheidende Schritt, um das Preisgeld der WTA-Finals ordentlich zu erhöhen. Das Gesamtpreisgeld erhöhte sich von neun Millionen US-Dollar, die 2023 bei den von Wetterkapriolen heimgesuchten WTA-Finals in Cancun ausbezahlt wurden, auf nun 15,25 Millionen US-Dollar. Und das Preisgeld soll in den nächsten zwei Jahren weiter ansteigen. Iga Swiatek, die 2023 ungeschlagen in Cancun das Saisonabschlussturnier gewann, erhielt „nur“ drei Millionen US-Dollar Preisgeld (s. Tabelle unten).

WTA-Finals: Entwicklung des Preisgelds für die Siegerin (2014 bis 2024)

Jahr Ort Siegerin (Bilanz) Preisgeld in $ 2024 Riad Gauff (4:1) 4.805.000* 2023 Cancun Swiatek (5:0) 3.078.000 2022 Fort Worth Garcia (4:1) 1.570.000 2021 Guadalajara Muguruza (4:1) 1.600.000 2020 kein Turnier (Corona) 2019 Shenzhen Barty (4:1) 4.420.000 2018 Singapur Svitolina (5:0) 2.360.000 2017 Singapur Wozniacki (4:1) 2.686.000 2016 Singapur Cibulkova (3:2) 2.050.000 2015 Singapur Radwanska (3:2) 2.100.000 2014 Singapur S. Williams (4:1) 2.100.000

*hätte sie alle Matches gewonnen, wären es 5.150.000 US-Dollar gewesen!

Bei den WTA- und den ATP-Finals gibt es 2024 exakt die gleiche Gesamtsumme an Preisgeld zu verdienen. Es werden jeweils 15,25 Millionen US-Dollar ausgeschüttet (Einzel und Doppel!). Bei den Frauen wurde das Preisgeld dank der saudischen Investitionen deutlich erhöht, während die ATP das Preisgeld im Vergleich zu 2023 „nur“ um 250 000 Dollar anhob. Allerdings ist der Verteilung anders, so dass bei den Damen die Siegerin am Ende eine höhere Prämie verdienen kann.

Antrittsprämie: ATP 331.000 / WTA 335.000

Antrittsprämie Ersatzmann/Ersatzfrau: ATP 155.000 / WTA 140.000

Sieg in der Gruppenphase: ATP 396.500 / WTA 350.000

Sieg im Halbfinale: ATP 1.123.400 / WTA 1.270.000

Sieg im Finale: ATP 2.237.2000 / WTA 2.500.000

Ungeschlagener Champion: ATP 4.881.500 / WTA 5.155.000

Für die 20-jährige Coco Gauff ist es ein versöhnlicher Ausklang einer für sie sportlich schwierigen Saison. Sie erreichte zwar bei den Australian Open und in Roland Garros jeweils das Halbfinale, scheiterte aber in Wimbledon und bei den US Open jeweils schon im Achtelfinale. Im September nach einigen frühen Niederlagen trennte sich Gauff von Star-Coach Brad Gilbert. Neben ihrem Langzeit-Coach Jean-Christophe („JC“) Faurel holte sie während der Asien-Tour Matt Dally in ihr Trainerteam. Daraufhin gewann sie das Turnier in Peking und erreichte das Finale in Wuhan.