ATP Finals 2024: Alles zu Spielern, Format, Preisgeld & TV

Mitte November findet mit den ATP Finals 2024 das Saisonfinale der Herren statt. Hier findet ihr alle Infos zum Tennis-Turnier: Spieler, Format, Preisgeld, Punkte & TV-Übertragung.

Wo und wann finden die ATP-Finals 2024 statt?

Vom 10. bis zum 17. November werden die ATP-Finals in Turin ausgetragen. Als Spielstätte dient das Pala Alpitour, eine Mehrzweckhalle, die beim Tennis Platz für 12.000 Zuschauer bietet. 2009 bis 2020 fand das Tennis-Turnier in London statt. Die WTA Finals werden hingegen in Saudi-Arabien gespielt.

Welches Format wird bei den ATP Finals 2024 gespielt?

Es werden in der Einzel- und der Doppelkonkurrenz zwei Gruppen á vier Spielern/vier Doppeln gebildet. Die jeweiligen zwei topgesetzten führen die Tableaus an. (Der an 1 gesetzte Spieler, führt sozusagen Gruppe A an, der an zwei gesetzte Spieler führt Gruppe B an, alle anderen Spieler werden zugelost.) Im Gruppenmodus hat also jeder Spieler/jedes Team drei Spiele – also jeder spielt innerhalb der Gruppe gegen jeden.

Die zwei Spieler/Paarungen mit den meisten Siegen (bei der gleichen Anzahl an Siegen entscheiden die gewonnenen Spiele) in jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. Ab hier wird dann im K.O.-Modus gespielt. Bedeutet: Wer verliert, ist raus.

In der Einzelkonkurrenz wird im Best-of-3-Modus gespielt, auch im Finale. Im Doppel geht es über zwei Sätze. Steht es 1:1 nach Sätzen, entscheidet ein Match-Tiebreak. Wie bei den anderen ATP-Turnieren gilt im Doppel die „No-Ad“-Regel, es wird also ohne Vorteil gespielt.

ATP Finals 2024: Welche Spieler sind dabei?

In diesem Jahr wird Jannik Sinner vor heimischem Publikum an Nummer eins gesetzt sein. Im Gegensatz dazu steht hinter der Teilnahme von Novak Djokovic noch ein Fragezeichen, da er noch aus den Top-8 rauszurutschen könnte. Rund eine Woche vor Turnierbeginn sind lediglich die Top-5 der Einzel-Weltrangliste sicher qualifiziert, im Doppel steht hingegen das gesamte Teilnehmerfeld fest.

Die Einzel-Spieler in der Übersicht

Die Doppel-Paarungen in der Übersicht

Position Spieler Punkte Erfolge in 2024 1 Marcelo Arevalo / Mate Pavic 6710 Sieg: French Open/Cincinnati/Hongkong/Genf; Finale: Rom 2 Marcel Granollers / Horacio Zeballos 6500 Sieg: Rom/Montreal; Finale: Indian Wells/Auckland/Buenos Aires 3 Wesley Koolhof / Nikola Mektic 5775 Sieg: Indian Wells/Shanghai/Paris/Rotterdam/Auckland Finale: ‘s-Hertogenbosch 4 Simone Bolelli / Andrea Vavassori 5540 Sieg: Halle/Peking/Buenos Aires; Finale: Australian Open/French Open 5 Max Purcell / Jordan Thompson 5255 Sieg: US Open/Dallas/Los Cabos/Houston; Finale: Wimbledon 6 Rohan Bopanna / Matthew Ebden 4860 Sieg: Australian Open/Miami; Finale: Adelaide 7 Harri Heliövaara / Henry Patten 4587 Sieg: Wimbledon/Marrakesch/Lyon/Stockholm; Finale: Peking/Bukarest/Turin (Challenger)/Madrid (Challenger) 8 Kevin Krawietz / Tim Pütz 4490 Sieg: Hamburg; Finale: US Open/Halle/Brisbane Ersatzspieler Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 3680 Sieg: Washington/‘s-Hertogenbosch/Atlanta/Winston-Salem Ersatzspieler Maximo Gonzalez / Andres Molteni 3105 Sieg: Barcelona/Cordoba; Finale: Shanghai

Preisgeld & Punkte bei den ATP Finals 2024

Im Einzel-Wettbewerb kann der Sieger des Tennis-Turniers bis zu 5.261.904 Euro verdienen. Bereits für die Teilnahme an der Gruppenphase gibt es 356.823 Euro. Das Preisgeld für den Doppelwettbewerb fällt deutlich niedriger aus.

Preisgeld-Verteilung

Runde Preisgeld im Einzel Preisgeld im Doppel Ersatzspieler 167.092 € 47.957 € Teilnahme Gruppenphase 356.823 € 124.494 € Sieg Gruppenphase 427.433 € 89.606 € Halbfinal-Sieg 1.211.043 € 165.577 € Titelgewinn 2.411.737 € 330.968 € Turniersieger ohne Niederlage 5.261.904 € 889.847 €

Punkte-Verteilung

Runde Punkte Sieg Gruppenphase 200 Halbfinal-Sieg 400 Titelgewinn 500

Wo werden die ATP Finals 2024 übertragen?

Das Saisonfinale der Herren wird vom PayTV-Sender Sky gezeigt. Um die Tennis-Stars dort verfolgen zu können, ist ein Abonnement notwendig.

Wer sind die Titelverteidiger bei den ATP-Finals 2024?

Vergangene Saison krönte sich Novak Djokovic mit einem überzeugenden 6:3, 6:3 im Finale gegen Jannik Sinner einmal mehr zum ATP Finals-Champion. Der Serbe ist gleichzeitig auch der Rekordsieger des Tennis-Turniers, das er insgesamt siebenmal gewinnen konnte. Aus Deutschland war Michael Stich einmal erfolgreich, Alexander Zverev siegte bei zwei Ausgaben und Boris Becker gewann dreimal den Titel.

Die Sieger der letzten zehn Jahre in der Übersicht