4. November 1984: Der größte Ausraster von John McEnroe

Vor 40 Jahren, am 4. November 1984, sorgte John McEnroe beim ATP-Turnier in Stockholm für seinen größten Ausraster in seiner Karriere.

Bei John McEnroe lagen Genie und Wahnsinn ganz dicht beieinander. Der US-Amerikaner trug Dr. Jekyll und Mr. Hyde in sich und lebte seine Emotionen auf dem Tennisplatz bis aufs Äußerste aus. Legendär ist sein Spruch „You cannot be serious“, der bis heute nicht nur Tennisfans ein Begriff ist. McEnroe flippte in jedem Spiel regelrecht aus, wenn er sich ungerecht behandelt fühlte oder sauer auf sich oder seine Gegner war. Seinen größten Ausraster hatte er beim ATP-Turnier in Stockholm.

Im Halbfinale gegen den Schweden Anders Jarryd war McEnroe mit dem Aus-Ruf des Linienrichters nicht einverstanden und beschwerte sich beim Schiedsrichter. „Beantworte meine Frage. Die Frage, Dummkopf.“ Der US-Amerikaner bekam daraufhin die zweite Verwarnung im Match, was in einer Punktstrafe resultierte. Nachdem McEnroe sein Aufschlagspiel verloren hatte, ließ er seinen Frust mit dem Schläger am Stuhl und ein paar Pappbechern aus. Es folgte die dritte Verwarnung und damit eine Spielstrafe. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:6, 4:4 aus Sicht von McEnroe, der das Match trotzdem mit 1:6, 7:6, 6:2 gewann. „Ich bin derzeit mental erschöpft. Das ist einer der Gründe, warum ich die Beherrschung verloren habe“, sagte McEnroe. Der US-Amerikaner gewann einen Tag später auch das Finale in Stockholm. Mit vier Titeln ist er neben Boris Becker Rekordsieger in der schwedischen Hauptstadt.

