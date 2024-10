WTA Finals 2024: Alles zu Spielerinnen, Format, Preisgeld & TV

Anfang November findet mit den WTA Finals 2024 das Saisonfinale der Damen statt. Hier erfahrt ihr alle Details zum Tennis-Turnier: Spielerinnen, Preisgeld, Punkte & TV-Übertragung.

Wo und wann finden die WTA Finals statt?

Das letzte Tennis-Turnier der Damen im Jahr 2024 wird vom 02. bis zum 09. November in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ausgetragen. Damit werden die WTA Finals erstmals im Wüstenstaat gespielt, der mindestens bis 2026 der Austragungsort des Turniers sein wird. Dies ist gleichbedeutend damit, dass die Finals erstmals seit 2018 in Singapur über mehrere Jahre am gleichen Ort gespielt werden. Als Spielstätte dient die King Saudi University Indoor Arena.

In welchem Format werden die WTA Finals 2024 gespielt?

Das Format bei den WTA Finals 2024 ist das Gleiche wie auch bei den ATP Finals. Heißt: jeweils acht Spielerinnen im Einzel und acht Doppelpaarungen konnten sich mit ihren Leistungen über die Saison 2024 für die Finals qualifizieren.

Sowohl in der Einzel- als auch in der Doppelkonkurrenz wird im Gruppenmodus gestartet. Das bedeutet: Es werden jeweils zwei Gruppen á vier Spielerinnen bzw. vier Doppelpaarungen gebildet. Diese treten im Round Robin-Modus, also jeder gegen jeden, an. Die zwei bestplatzierten jeder Gruppe kommen dann ins Halbfinale. Hier trifft die Siegerin jeder Gruppe auf die zweitplatzierte der anderen Gruppe. Ab dem Halbfinale wird dann im K.O.-Modus gespielt.

WTA Finals 2024: Welche Spielerinnen sind dabei?

Die Teilnehmerinnen standen bereits rund drei Wochen vor Turnierbeginn fest. Angeführt wird das Feld von Aryna Sabalenka, die seit Mitte Oktober wieder die Nummer eins der Welt ist. Außerdem wird Barbora Krejcikova als Nummer 13 der Welt mit von der Partie sein, da sie als Wimbledon-Siegerin automatisch qualifiziert ist. Gleiches gilt für Taylor Townsend und Katerina Siniakova im Doppel.

Die Einzel-Spielerinnen in der Übersicht

Platzierung Spielerin Punkte Erfolge 2024 1 Aryna Sabalenka 9081 Sieg: Australian Open/US Open/Cincinnati/Wuhan; Finale: Madrid/Rom 2 Iga Swiatek 8285 Sieg: French Open/Doha/Indian Wells/Madrid/Rom 3 Coco Gauff 5338 Sieg: Auckland/Peking 4 Jasmine Paolini 5144 Sieg: Dubai; Finale: French Open/Wimbledon 5 Elena Rybakina 4981 Sieg: Brisbane/Abu Dhabi/Stuttgart; Finale: Doha/Miami 6 Jessica Pegula 4705 Sieg: Toronto/Berlin; Finale: US Open/Cincinnati 7 Qinwen Zheng 4100 Sieg: Palermo; Finale: Australian Open/Wuhan 8 Barbora Krejcikova 2814 Sieg: Wimbledon

Die Doppel-Paarungen in der Übersicht

Platzierung Spielerinnen Punkte Erfolge 2024 1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 5948 Sieg: US Open/Eastbourne/Brisbane; Finale: Australian Open 2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 5329 Sieg: Nottingham; Finale: Wimbledon/Miami/Toronto/Eastbourne 3 Su-wei Hsieh / Elise Mertens 5130 Sieg: Australian Open/Indian Wells/Birmingham 4 Sara Errani / Jasmine Paolini 5045 Sieg: Peking/Rom/Linz; Finale: French Open 5 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 4363 Sieg: Toronto; Finale: Doha 6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 4020 Sieg: San Diego/Bad Homburg; Finale: Dubai/Linz/Ningbo 7 Hao-ching Chan / Veronika Kudermetova 3818 Sieg: Stuttgart; Finale: Peking/Berlin/Bad Homburg 8 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 3221 Sieg: Wimbledon

Preisgeld & Punkte bei den WTA Finals 2024

Durch den neuen Austragungsort in Saudi-Arabien kommt es zu einem massiven Anstieg des Preisgeldes. Insgesamt werden rund 15.250.000 Dollar ausgeschüttet – genauso viel wie bei den ATP-Finals im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu den WTA Finals 2023 handelt es sich um einen Anstieg von über sechs Millionen Dollar. Darüber hinaus können die Spielerinnen bis zu 1500 Weltranglisten-Punkte erspielen.

Punkte-Verteilung

Runde Punkte Sieg Gruppenphase 200 Halbfinal-Sieg 400 Titelgewinn 500

Wo werden die WTA Finals 2024 übertragen?

In diesem Jahr wird das Saisonfinale der Damen beim PayTV-Sender Sky gezeigt. Um die Tennis-Spiele verfolgen zu können, ist ein Abonnement notwendig.

Die Titelverteidigerinnen bei den WTA Finals 2024

Im vergangenen Jahr dominierte Iga Swiatek im mexikanischen Cancun. Im gesamten Turnier gab sie keinen einzigen Satz ab und ließ Jessica Pegula im Finale mit 6:1, 6:0 keine Chance. Rekordsiegerin ist Martina Navratilova, die das Tennis-Turnier achtmal gewinnen konnte. Aus deutscher Sicht konnte sich Steffi Graf fünfmal den Titel sichern. Angelique Kerber erreichte 2016 das Endspiel.

Die Siegerinnen der letzten zehn Jahre im Überblick