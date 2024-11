ATP-Finals 2024: Zverev mit Monster-Duell in der Gruppenphase

Bei den ATP-Finals 2024 in Turin steht die Auslosung fest. Alexander Zverev hat demnach die schwerere Gruppe in der Vorrunde erwischt.

Wiederauflage des French-Open-Finals: Alexander Zverev trifft bei den ATP-Finals ab Sonntag unter anderem auf den spanischen Topspieler Carlos Alcaraz. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase des Jahresabschlussturniers der acht saisonbesten Tennisprofis in Turin am Donnerstag. Neben Alcaraz bekommt es Zverev während der Anfangsphase des Turniers in der „John Newcombe Group“ mit dem Norweger Casper Ruud und zum Auftakt am Montagabend mit Andrej Rublew zu tun. Gegen den Spanier Alcaraz hat der Hamburger in zehn Spielen eine ausgeglichene Bilanz. Die bitterste Niederlage fügte ihm Alcaraz im Finale der French Open in Paris im Frühsommer zu (2:3).

Alexander Zverev arrives al Teatro Carignano, Torino 💙 🎞️ labesson instagram pic.twitter.com/pKiLjTxnKT — szg (@saschashoulders) November 7, 2024

Zverev gewann den Titel bei den ATP-Finals 2018 in London und wurde 2021, nachdem das Turnier nach Turin verlegt wurde, der erste „Jahresendmeister“ in der italienischen Stadt. Weil er in diesem Jahr auch das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom gewann, hat viele gute Erinnerungen an Italien. „Für mich ist Italien ein Land der Premieren“, sagte Zverev vor der Auslosung. „Ich habe mein erstes Masters 1000 in Rom gewonnen und dann habe ich auch mein erstes Masters nach der Knöchelverletzung dieses Jahr in Rom gewonnen. Das allererste Jahr habe ich hier in Turin bei den ATP-Finals gesiegt. Es gibt also eine Menge besonderer Erinnerungen, die mich mit Italien verbinden. Ich liebe die Atmosphäre, die die Italiener ausstrahlen.“

Zverev duelliert sich mit Alcaraz bei den ATP-Finals auch um den zweiten Platz in der Weltrangliste zum Saisonabschluss. Momentan verfügt Zverev über einen kleinen Vorsprung auf den derzeitigen Dritten des ATP-Rankings. Einem Duell mit „Angstgegner“ Taylor Fritz ging der 27-Jährige damit zunächst aus dem Weg. Der US-Amerikaner, der Zverev sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open aus dem Turnier genommen hatte, trifft in der „Ilie Nastase Group“ auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner (Italien), Daniil Medwedew und Debütant Alex de Minaur (Australien).

Moments after discovering they’ll be in the same group at the #NittoATPFinals… Watch 2nd and 3rd seeds Alcaraz & Zverev practice together live 👀 — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2024

Der Spielplan für Sonntag steht bereits fest. Die „Ilie Nastase Group“ wird beginnen. Um 14 Uhr treffen Daniil Medvedev und Taylor Fritz aufeinander. Das Abend-Match ab 20:30 werden Local Hero Jannik Sinner und Alex de Minaur bestreiten. Für den australischen Neuling bei den ATP-Finals hätte es kein schlimmeres Los zum Auftakt geben können, denn gegen Sinner hat de Minaur in sieben Matches siebenmal verloren. In Summe holte er auch nur einen Satz gegen den Weltranglistenersten. Zum ersten Mal spielten Sinner und De Minaur übrigens bei den Next Gen Finals, der inoffiziellen U21-WM, vor fünf Jahren in Mailand gegeneinander.

ATP Finals 2024: Zverev am Montagabend erstmals im Einsatz

Am Montag folgen dann die ersten Einzel aus der „“John Newcombe Gruppe“: Am frühen Nachmittag um 14 Uhr kommt es zum Duell zwischen Carlos Alcaraz und Casper Ruud. In der Abend-Session ab 20:30 Uhr wird dann erstmals Alexander Zverev den Platz betreten. Er wird auf Andrej Rublev treffen. Angesicht der aktuellen Form des Deutschen muss man von einem Auftaktsieg gegen Rublev ausgehen, der zuletzt schwächelte und unter anderem gegen Bu Yunchaokete, Jan Mensik, Stan Wawrinka, Ben Shelton und Francisco Cerundolo verlor. Sollten Alcaraz und Zverev am Montag gewinnen, würde es am Mittwoch zum Monster-Duell der beiden kommen.

Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz trifft in der Vorrunde auf Marcelo Arevalo (El Salvador)/Mate Pavic (Kroatien), Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italien) und Rohan Bopanna (Indien)/Matthew Ebden (Australien). In der zweiten Doppel-Gruppe treffen Marcel Granollers (Spanien)/Horacio Zeballos (Argentinien), Wesley Koolhof (Niederlande)/Nikola Mektic (Kroatien), Max Purcell/Jordan Thompson (beide Australien) und Harri Heliovaara (Finnland)/Henry Patten (Großbritannien) aufeinander.

Anders als bei allen anderen wichtigen Turnieren auf der Tour wird bei den ATP-Finals zunächst eine Gruppenphase ausgespielt. Die zwei jeweils Besten der zwei Vierergruppen qualifizieren sich für das Halbfinale, das am 16. November ausgetragen wird. Tags darauf steigt vor 20.000 Zuschauern das große Finale auf dem Hartplatz von Turin, das zum vierten Mal in Folge Ausrichterstadt der ATP-Finals ist. Insgesamt ist es die 55. Auflage des prestigeträchtigen Turniers.

ATP Finals 2024: Rekordprämien für die Sieger

Bei den ATP-Finals werden insgesamt 15,25 Millionen US-Dollar Preisgeld ausgezahlt. Der Einzel-Champion bekommt maximal 4.881.500 US-Dollar – wenn er auch die drei Gruppensspiele gewinnt. Das siegreiche Doppelpaar darf sich 959.300 US-Dollar teilen, sollte es komplett ungeschlagen bleiben. Fast fünf Millionen Dollar für den Einzelsieger und eine Million für das Sieger-Doppelpaar sind Rekordwerte auf der Herrentour. Zum Vergleich: US Open-Sieger Jannik Sinner bekam 2024 in New York eine Prämie über 3,6 Millionen Dollar. Max Purcell und Jordan Thompson, die US Open-Doppelsieger, erhielten als Team 750.000 Dollar.