Davis Cup & Billie Jean King Cup: Tennis Channel zeigt die Finals live

Davis Cup mit Rafael Nadals Abschied, dazu der Billie Jean King Cup – beide Events sind nur bei Tennis Channel live zu verfolgen! Inklusive der Auftritte der beiden deutschen Teams.

Während die gemütliche Jahreszeit beginnt, die Tage kürzer werden und Weihnachten näher rückt, gibt es im Tennis nochmal ein Highlight zum Saisonabschluss: Die Finals im Billie Jean King Cup (Nachfolger des Fed Cups) sowie beim Davis Cup. Die besten Nationalmannschaften sind in der zweiten November-Hälfte dabei und machen sich auf den Weg zum Titel. Auch die DTB-Teams sind qualifiziert – sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Das besondere Highlight in diesem Jahr: Der Davis Cup wird gleichzeitig zum Abschied von Rafael Nadal. Tennis-Fans können die Mega-Events, in denen einst Spieler wie Boris Becker, Michael Stich oder Steffi Graf zu Legenden wurden, live im Stream verfolgen. Bei Tennis Channel!

Billie Jean King Cup: Tennis Channel zeigt alle Partien exklusiv in Deutschland

Der Streamingdienst Tennis Channel ist seit mehreren Jahren in Deutschland verfügbar und zeigt neben jeder Menge Live-Tennis auch exklusive Dokumentationen, gibt Einblicke hinter die Kulissen der Profi-Tour und produziert auch mehrere Podcasts (u.a. mit Alexander Zverev). Für Tennis-Fans ist der Tennis Channel ein Must-have. Erst recht zum Jahresende, denn da wird der Billie Jean King Cup in Deutschland exklusiv auf Tennis Channel übertragen.

Heißt: Das Achtelfinalspiel der DTB-Damen gegen Großbritannien gibt es live nur auf tennischannel.de. Schaffen Laura Siegemund, Eva Lys und Co. den Sieg gegen das mit Top-Spielerinnen, wie Katie Boulter und Emma Raducanu, besetzte britische Team? Am 15. November geht es um den Einzug ins Viertelfinale, auf Tennis Channel verpassen Sie keinen Ballwechsel. Doch natürlich wird nicht nur die Partie der deutschen Tennis-Damen gezeigt, sondern auch alle anderen Spiele des Billie Jean King Cups.

Davis Cup: DTB-Team und der letzte Auftritt von Rafael Nadal

Ab dem 19. November greifen dann auch die Herren-Nationalteams nach der Krone im Davis Cup. Das DTB-Team muss zwar auf Alexander Zverev verzichten, hat mit Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier sowie dem Top-Doppel Krawietz/Pütz jedoch eine starke Truppe parat. Im Viertelfinale geht es gegen Canada, die mit Denis Shapovalov die ehemalige Nummer 10 der ATP-Weltrangliste sowie mit Milos Raonic die Ex-Nummer drei im Aufgebot haben. Auch diese Partie gibt es live auf Tennis Channel. Doch im Davis Cup gibt es noch vieles mehr, wie beispielsweise den wohl letzten Auftritt von Rafael Nadal.

Der Spanier war 209 Wochen auf Platz eins der Weltrangliste, hat in seiner Karriere 22 Grand-Slam-Titel gewonnen, davon 14 in Paris. Nun geht die unfassbare Karriere zu Ende. Ein Moment für die Ewigkeit bei den Davis-Cup-Finals, den Tennis-Fans nicht verpassen sollten. Die Frage ist nur: Wie oft greift der Spanier noch zum Schläger – oder ist in der ersten Runde gegen die Niederlande schon Schluss? Spannung, Emotionen und Weltklasse-Tennis sind garantiert – mit Tennis Channel.

Special Code mit Mega-Rabatt

Mit dem Code „DTB50“ gibt es unter www.tennischannel.de 50% Rabatt auf den ersten Monat Deines Tennis Channel Abonnements (2,50€ statt 4,99€). Im Registrierungsprozess das Monatsabo auswählen und „DTB50“ im Feld Gutscheincode eingeben. Das Abonnement kann 7-Tage kostenlos getestet werden und ist dann jederzeit monatlich kündbar.