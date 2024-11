Billie Jean King Cup Finals 2024: Alles zu Teams, Preisgeld & TV

Nach den WTA-Finals findet mit dem Billie Jean King Cup Finals das letzte Damen-Turnier im Tennis-Jahr 2024 statt. Hier findet ihr alle Infos: Nationen, Spielerinnen, Preisgeld & TV-Übertragung.

Wann und wo werden die Billie Jean King Cup Finals 2024 ausgetragen?

Genau wie die Davis Cup Finals bei den Herren finden auch die Billie Jean King Cup Finals der Damen im spanischen Malaga statt. Gespielt wird das Nationen-Turnier der Damen vom 13. bis zum 20. November auf Hartplatz in der Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Arena.

Bei den Billie Jean King Cup Finals 2024 wird es pro Begegnung zweier Nationen maximal drei Spiele im best-of-three-Format geben. Dabei werden zunächst zwei Einzel gespielt, bevor es zum möglicherweise entscheidenden Doppel kommt.

Billie Jean King Cup Finals 2024: Welche Teams sind dabei?

Insgesamt werden zwölf Teams in der Finalrunde an den Start gehen. Dabei sind Kanada, Tschechien, Italien und Australien bereits im Viertelfinale gesetzt. Im Gegensatz dazu starten die verbleibenden acht Teams in der ersten Runde.

Die Erstrunden-Partien in der Übersicht

Deutschland vs. Großbritannien (Viertelfinale gegen Kanada)

Slowakei vs. USA (Viertelfinale gegen Australien)

Spanien vs. Polen (Viertelfinale gegen Tschechien)

Japan vs. Rumänien (Viertelfinale gegen Italien)

Welche Spielerinnen gehen bei den Billie Jean King Cup Finals 2024 an den Start?

Preisgeld bei den Billie Jean King Cup Finals

Je nachdem, in welcher Phase des Turniers die Nationen ausscheiden, erhalten sie eine Preisgeldsumme, die unter den Spielerinnen des Teams aufgeteilt wird.

Runde Preisgeld Sieg 2.232.972 € Finale 1.302.567 € Halbfinale 893.189 € Viertelfinale 483.811 € 1. Runde 418.682 €

Wo werden die Billie Jean King Cup Finals 2024 übertragen?

Das letzte Damen-Event im Tennis-Jahr 2024 wird vom Streaminganbieter Tennis Channel gezeigt. Um die Spiele verfolgen zu können, ist ein Abonnement notwendig.

Titelverteidigerinnen beim Billie Jean King Cup

Bei den Billie Jean Kings Cup Finals 2023 setzte sich das kanadische Team im Finale mit 2:0 gegen Italien durch. Rekordsieger sind wie beim Davis Cup die USA. Insgesamt holten die Vereinigten Staaten 18 Titel beim Billie Jean King Cup. Allerdings ist der letzte Erfolg mittlerweile sieben Jahre her. Deutschland kann bislang zwei Titel in den Jahren 1987 und 1992 vorweisen.