Aryna Sabalenka: 10 Fakten zur Nummer eins der Welt

Bereits im Herbst 2023 stand Aryna Sabalenka an der Spitze der Weltrangliste. Rund ein Jahr später ist sie erneut die Nummer eins. tennis MAGAZIN hat zehn Fakten zur Belarusin zusammengestellt.

1. Steckbrief von Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka wurde am 5. Mai 1998 in der belarussischen Hauptstadt Minsk als Kind von Sergey und Yulia Sabalenka geboren. Die Leidenschaft für Sport lebte bereits ihr Vater Sergey vor, der Eishockey spielte. Im Alter von sechs Jahren begann Sabalenka mit Tennis, als ihr Vater sie mit dem Auto fuhr und sie neben der Straße einen Tennisplatz sah, wo sie schließlich anfing zu spielen.

A young Aryna Sabalenka pictured with her parents. It’s crazy how she looks like a perfect mix of her mom and dad now. pic.twitter.com/CAlcxoYgYS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 25, 2023

2. Früher Tod des Vaters verbunden mit einem Traum

Tragischerweise verstarb Sergey Sabalenka 2019 im Alter von 43 Jahren an einer Hirnhautentzündung. Allerdings erzählte seine Tochter 2023 von einem gemeinsamen Traum: Sie werde einen Grand-Slam-Titel gewinnen, bevor sie 25 Jahre alt wird. Diesen Traum hat sich Sabalenka im Januar 2023 selbst erfüllt, als sie die Australian Open gewann – rund drei Monate vor ihrem 25. Geburtstag. Mittlerweile holte sie zwei weitere Major-Titel.

3. Unterschrift auf dem Kopf ihres Trainers als Glücksbringer

Anfang 2024 verteidigte Sabalenka als erste Spielerin seit ihrer Landsfrau Victoria Azarenka 2013 den Titel im Dameneinzel der Australian Open. Dabei fungierte ein kurioses Ritual als Glücksbringer: Seit ihrem Auftaktmatch hatte sie ihrem Fitnesstrainer Jason Stacy eine Unterschrift auf die Glatze geschrieben. Vom Vorschlag eines permanenten Tattoos war Stacy allerdings wenig begeistert.

4. Tiger als Tattoo

Apropos Tattoo: Sabalenka hat ihrem Spielstil angemessen einen brüllenden Tiger mit fletschenden Zähnen auf ihrem Unterarm tätowiert. Warum der Tiger? „Ich wurde im Jahr des Tigers geboren. Deshalb habe ich das Tattoo“, erklärte Sabalenka. Auf dem Weg zum US Open-Titel 2024 ließ sich ihr Fitnesstrainer Jason Stacy doch noch auf ein Kopf-Tattoo ein, wenn auch nur temporär. Er ließ sich ebenfalls einen Tiger einarbeiten.

Name a better combination 🏆🐯 pic.twitter.com/OvgzjvVCPO — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

5. Zweitschnellster Aufschlag im Damen-Tennis

Das Powerspiel von Aryna Sabalenka spiegelt sich auch in ihrem Aufschlag wieder. 2018 schaffte sie beim WTA-Turnier in der chinesischen Stadt Zhuhai einen Aufschlag mit einer Geschwindigkeit von 214 km/h. Schneller war in der Geschichte des Damen-Tennis nur die Spanierin Georgina Garcia Perez mit 220 km/h.

6. Sabalenka auch schon im Doppel die Nummer eins und Grand Slam-Siegerin

In der Vergangenheit stellte Sabalenka ihre Qualitäten bereits im Doppel unter Beweis. 2019 holte sie gemeinsam mit der Belgierin Elise Mertens den Titel im Damendoppel der US Open. Rund anderthalb Jahre später folgte Grand-Slam-Titel Nummer zwei für das Duo: Der Sieg bei den Australian Open war gleichbedeutend damit, dass Sabalenka auf Position eins der Doppelweltrangliste stand.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Elise Mertens (@mertenselise)

7. Zehn Titel auf der großen Tennis-Bühne

Abgesehen von ihren drei Grand-Slam-Titeln war Aryna Sabalenka vor allem bei Masters-Turnieren erfolgreich. Ihren ersten Erfolg bei einem 1000er-Turnier feierte sie 2018 in der chinesischen Metropole Wuhan, wo sie auch 2019 und 2024 siegreich war. Hinzu kommen zwei Titel in Madrid sowie jeweils ein Titel in Doha und in Cincinnati. Demzufolge hat Sabalenka zehn ihrer insgesamt 17 Titel bei Masters- und Grand-Slam-Turnieren geholt. Die WTA-Finals fehlen hingegen noch in ihrer Titelsammlung.

8. Enge Freundschaft mit Paula Badosa

Trotz der Rivalitäten auf dem Platz gibt es unter den Tennis-Stars zahlreiche Freundschaften. So zum Beispiel zwischen Aryna Sabalenka und Paula Badosa. Regelmäßig zeigen sich beide gemeinsam in den Sozialen Medien und sind auch in schwierigen Zeiten füreinander da. Die Spanierin stand ihrer Freundin beispielsweise nach dem tragischen Selbstmord von Konstantin Koltsov zur Seite, mit dem Sabalenka kurz zuvor noch liiert war.

9. Mini-Sabalenka bei den US Open 2024

Aufgrund der Erfolge und ihrer offenen Art kommt Sabalenka auch bei den Fans gut an. Bei den US Open 2024 hatte sich ein kleines Mädchen ähnlich wie ihr Vorbild gekleidet und sich sogar ein temporäres Tiger-Tattoo auf den Unterarm machen lassen. Sabalenka selbst zeigte sich begeistert von ihrem Fan.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von US Open (@usopen)

10. Sabalenka beendet 2024 als Nummer eins der Welt

Bereits nach der Gruppenphase der WTA-Finals 2024 steht fest: Aryna Sabalenka beendet eine Tennis-Saison erstmals als Nummer eins der Welt. 2023 eroberte sie im September erstmals die Spitze der Weltrangliste, wurde jedoch Anfang November von ihrer polnischen Konkurrentin Iga Swiatek wieder verdrängt. Aufgrund des Vorsprungs von über 1000 Punkten wird dies 2024 nicht passieren.