Die zehn schnellsten Aufschläge im Damentennis

Eines der wichtigsten Elemente im Tennis ist der Aufschlag. Auch wenn die Aufschlag-Geschwindigkeiten bei den Damen niedriger sind als bei den Herren, werden auf der WTA-Tour teilweise über 200 km/h erreicht. tennis MAGAZIN hat die schnellsten Aufschläge im Damentennis aufgelistet.

Platz 1: Georgina Garcia Perez (220 km/h)

Den inoffiziellen Rekord für den schnellsten Aufschlag im Damen-Tennis hält Georgina Garcia Perez. Beim WTA-Turnier in Budapest servierte die Spanierin 2018 mit einer Geschwindigkeit von 220 km/h.

Platz 2: Aryna Sabalenka (214 km/h)

Ebenfalls im Jahr 2018 sorgte Aryna Sabalenka für einen ähnlich schnellen Aufschlag. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin brachte in der chinesischen Stadt Zhuhai 214 km/h auf die Anzeigetafel.

Platz 3: Sabine Lisicki (211 km/h)

In den offiziellen Rekordbüchern führt Sabine Lisicki die Liste der schnellsten Aufschläge im Damen-Tennis an, da die Werte von Perez und Sabalenka von der WTA nicht offiziell anerkannt werden. Die Deutsche stellte im Jahr 2014 beim WTA-Turnier in Stanford einen neuen Weltrekord auf, als sie beim Aufschlag eine Spitzengeschwindigkeit von 211 km/h erreichte.

Den vierten Platz der schnellsten Aufschläge im Damen-Tennis teilen sich gleich drei Frauen, die allesamt 207 km/h beim Aufschlag erreicht haben. Zuerst gelang dies Venus Williams bei den US Open 2007. Zehn Jahre später erreichte die Serbin Ivana Jorovic beim Fed Cup die gleiche Geschwindigkeit. Zuletzt gelang im Damentennis Alycia Parks bei den US Open 2021 ein Aufschlag mit 207 km/h.

Die beiden US-amerikanischen Grand-Slam-Siegerinnen Serena Williams und Coco Gauff sind ebenfalls für ihre Aufschlagstärke bekannt. Gauff erreichte bei den US Open 2022 eine Geschwindigkeit von 206 km/h, mit der Serena Williams 2008 ebenfalls aufschlug.

Neben Sabine Lisicki steht mit Julia Görges noch eine weitere Deutsche in den Top-10 der schnellsten Aufschläge im Damen-Tennis. Bei den French Open 2012 servierte sie mit 203 km/h. Die gleiche Geschwindigkeit hatte der Aufschlag der Französin Caroline Gracia beim Fed Cup 2016.

Die zehn schnellsten Aufschläge im Damentennis in der Übersicht