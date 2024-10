Die zehn schnellsten Aufschläge im Herrentennis

Eines der wichtigsten Elemente im Tennis ist der Aufschlag. Bei den Herren werden beim Service regelmäßig Geschwindigkeiten von über 200 km/h gemessen. Doch wer hält den Rekord? tennis MAGAZIN hat die schnellsten Aufschläge im Herrentennis aufgelistet.

Platz 1: Sam Groth (263 km/h)

Der schnellste Aufschlag, der jemals in einem offiziellen Tennis-Match gemessen wurde, gehört dem Australier Sam Groth. Während eines Challenger-Turniers im südkoreanischen Busan erreichte Groth mit seinem Aufschlag eine Spitzengeschwindigkeit von 263 km/h. Diese im Mai 2012 aufgestellte Bestmarke wurde bis heute nicht übertroffen.

Platz 2: Albano Olivetti (257,5 km/h)

An Position zwei steht ebenfalls ein Aufschlag, der im Jahr 2012 auf der Challenger-Tour gespielt wurde. Der Franzose Albano Olivetti schlug im italienischen Bergamo mit einer Geschwindigkeit von 257,5 km/h auf.

Platz 3: John Isner (253 km/h)

In vielen Listen steht der 2,08 Meter große John Isner an der Spitze der schnellsten Aufschläge. Grund dafür ist die Tatsache, dass Groth und Olivetti ihre Rekordwerte auf der Challenger-Tour aufstellten, während Isner beim Davis Cup, also einem Turnier der offiziellen Profi-Tour, seinen schnellsten Aufschlag servierte. Im Jahr 2016 brachte der US-Amerikaner 253 km/h auf die Geschwindigkeitsanzeige.

Platz 4: Alejandro Davidovich Fokina (252 km/h)

Der jüngste Aufschlag in dieser Liste wurde im Jahr 2022 gespielt. Damals schlug der Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 252 km/h beim Masters-Turnier in Rom auf.

Platz 5: Ivo Karlovic & Jerzy Jonowicz (251 km/h)

Im Jahr 2011 stellte Ivo Karlovic einen neuen Weltrekord auf. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 251 km/h schlug der Kroate damals beim Davis Cup auf. Im darauffolgenden Jahr wurde sein Rekordwert gleich doppelt übertroffen.

Genau wie Ivo Karlovic schlug auch Jerzy Jonowicz mit 251 km/h auf. Diesen Spitzenwert schaffte der Pole 2012 beim Challenger-Turnier in Stettin.

Platz 7: Milos Raonic (250 km/h)

Im Sommer 2024 stellte Milos Raonic mit 47 Assen beim Turnier in Queens einen Rekord für die meisten Asse in einem best-of-three-match auf der ATP-Tour auf. Dabei profitierte er auch von seiner hohen Aufschlaggeschwindigkeit. Diese stellte der Kanadier spätestens 2012 unter Beweis, als er beim Masters in Toronto mit 250 km/h servierte.

Platz 8: Andy Roddick (249 km/h)

Der US Open-Sieger von 2003 war insgesamt sieben Jahre Rekordhalter für den schnellsten Aufschlag im Herrentennis. 2004 servierte der US-Amerikaner mit 249 km/h.

Platz 9: Roscoe Tanner (246 km/h)

Der älteste Aufschlag in dieser Liste wurde vor 46 Jahren gemessen. Damals schlug der US-Amerikaner Roscoe Tanner mit 246 km/h auf. Allerdings wird dieser Wert in vielen Rekordlisten nicht aufgeführt, weil die Messtechnologien damals weniger präzise und weniger verlässlich waren als heute.

Platz 10: Joachim Johansson & Feliciano Lopez (245 km/h)

Den zehnten Platz teilen sich zwei Spieler. Im Jahr 2004 servierte der Schwede Joachim Johansson mit einer Geschwindigkeit von 245 km/h. Den gleichen Wert erreichte Feliciano Lopez zehn Jahre später. Bei den Aegon Championships 2014 brachte der Spanier ebenfalls 245 km/h auf die Anzeigetafel.

Die zehn schnellsten Aufschläge im Herrentennis in der Übersicht