Zverev: „Lugenproblem wird wahrscheinlich ein, zwei Monate dauern“

Alexander Zverev wird zwar beim 1000er-Masters in Shanghai an den Start gehen, aber richtig gesund ist er noch nicht. Dennoch gaben ihm Ärzte ein „Go!“

Alexander Zverev konnte wieder lächeln. Auf der Players Party vor dem Masters in Shanghai über den Dächern der glitzernden Mega-Metropole präsentierte er sich Deutschlands Tennis-Star bestens gelaunt, bei der Champagner-Pyramide goss er ordentlich mit ein und lächelte danach mit einem Glas Schampus in die Kameras. Auch bei den ersten Trainingseinheiten auf dem Hartplatz im Qi Zhong Tennis Center wirkte er fast wie der Alte – aber eben nur fast. „Ich habe immer noch das Gefühl, vielleicht etwas müder zu sein als sonst. Aber entweder beende ich jetzt meine Saison – oder ich spiele so, wie ich kann“, erklärte er im Anschluss.

Zverev practice underway at Shanghai. 🎥 @wenbuo (IG) pic.twitter.com/XgCg77r8Ur — Perfect Tennis (@perfecttennisuk) October 1, 2024

Nach dem Laver Cup in Berlin hatte Zverev erklärt, dass seine immer wieder aufkommenden körperlichen Schwächen während der letzten 2-3 Monate im Zusammenhang mit einer Lungenentzündung stehen: „Ich muss mich zunächst um meine Gesundheit kümmern, um so schnell wie möglich wieder an Wettkämpfen teilnehmen zu können.“ Zverev legte eine Pause, trat nicht in Peking und verlor dadurch Platz zwei der Weltrangliste. Carlos Alcaraz, der das fantastische Finale von Peking gegen Jannik Sinner gewann, wird ihn überholen.

Zverev: „Hoffe, dass es jede Woche besser wird“

Aber Zverev kann schon in Shanghai zurückschlagen, wo er an zwei gesetzt ist und in seinem ersten Match gegen Qualifikant Mattia Bellucci oder Lucky Loser Billy Harris antreten muss. „Das Problem, das ich mit meiner Lunge habe, wird nicht innerhalb von ein, zwei Wochen weggehen. Das wird wahrscheinlich ein, zwei Monate dauern“, sagte Zverev. Er habe jetzt aber die richtigen Medikamente gegen seine Lungenentzündung: „Ich hoffe, dass es mit jeder Woche besser wird.“ Ärzte hätten ihm versichert, dass sich seine Gesundheit nicht verschlechtern würde, wenn er Sport treibe.

2019 stand Zverev in Shanghai im Finale, das er glatt gegen Daniil Medvedev verlor. Gewinnen konnte er das Turnier noch nicht. Damit ist auch nicht in diesem Jahr zu rechnen angesichts seiner körperlichen Verfassung. Hinzukommt, dass Shanghai als wichtiges Herrenturnier in Asien erstklassig besetzt ist. Allerdings hätte es Zverev noch härter treffen können, denn in seiner Hälfte sind weder Jannik Sinner noch Carlos Alcaraz oder Daniil Medvedev. In der unteren Hälfte von Zverev sind Novak Djokovic, Taylor Fritz und Andrej Rublev wohl die härtesten Gegner.