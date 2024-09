Der Fall Sinner

Es ist ein unangenehmes Thema – Doping. Es schwebt über Jannik Sinner wie ein Geier. Und es schwebt auch über der ganzen Tour. Kurze Rückblende: Im März wurde die Nummer eins der Welt zweimal positiv auf das verbotene Steroid Clostebol getestet. Erst fünf Monate später gab die „International Tennis Integrity Agency“ den Fall bekannt.

Eine Sperre für den Weltranglistenersten gab es nicht. Ein unabhängiges Gericht war der Begründung des Profis gefolgt, wonach sich die verbotene Substanz in einem Spray befand, das sein Physiotherapeut verwendet hatte. Durch Massage und offene Stellen in Sinners Haut kam das Mittel in seinen Körper. Das Gericht sprach den Star von jeder Schuld frei und die International Tennis Integrity Agency (ITIA) verkündete das Urteil.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jannik Sinner (@janniksin)

Dopingfall Sinner: Einspruch durch die WADA

So weit, so gut. Oder sollte man sagen: So weit, so schlecht. Ich fand und finde den Fall merkwürdig. Es klingt absurd, auch wenn namhafte Gutachter bestätigt haben, dass es sich genauso abgespielt haben könnte. Für Sinner sprach auch die kaum messbare Menge des Steroids. Trotzdem muss ich immer an den Fall Dieter Baumann denken. Der verurteilte Leichtathlet hatte vor 25 Jahren behauptet, jemand habe eine verbotene Substanz in seine Zahnpasta injiziert.