Preisgeld Australian Open 2025: Das verdienen Sinner & Co.

Preisgeld Australian Open 2025: Vom 12. bis 26. Januar finden die Australian Open 2025 statt. Das Preisgeld ist im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 Prozent gestiegen. Wie viel Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka & Co. je Runde verdienen und wie die Preisgeldverteilung im Doppel und der Qualifikation aussieht, erfahrt ihr hier.

Neues Jahr, noch mehr Preisgeld. Die Tennisprofis dürfen sich bei den Australian Open 2025 auf eine Steigerung des Gesamtpreisgelds freuen. Insgesamt werden in Melbourne 96,5 Millionen Australische Dollar ausgeschüttet. Das sind zehn Millionen mehr als letztes Jahr und eine Steigerung um 11,5 Prozent. Umgerechnet in Euro beträgt das Gesamtpreisgeld 58,32 Millionen Euro.

Die Einzel-Sieger in Melbourne erhalten 3,5 Millionen AUS-Dollar. Ein Antreten in der ersten Runde bringt bereits 128.000 AUS-Dollar. In den letzten zehn Jahren ist das Preisgeld bei den Australian Open um 119 Prozent gestiegen. 2016 belief sich das Gesamtpreisgeld auf 44 Millionen Australische Dollar.

PREISGELD AUSTRALIAN OPEN 2025: EINZEL

Runde Preisgeld in Aus. Dollar Preisgeld in Euro Sieger 3.500.000 $ 2.115.137 € Finale 1.900.000 $ 1.148.217 € Halbfinale 1.100.000 $ 664.757 € Viertelfinale 665.000 $ 401.876 € Achtelfinale 420.000 $ 253.816 € 3. Runde 290.000 $ 175.254 € 2. Runde 200.000 $ 120.865 € 1. Runde 132.000 $ 79.770 €

PREISGELD AUSTRALIAN OPEN 2025: QUALIFIKATION

Runde Preisgeld in Aus. Dollar Preisgeld in Euro Finalrunde 72.000 $ 43.511 € 2. Quali-Runde 49.000 $ 29.611 € 1. Quali-Runde 35.000 $ 21.151 €

PREISGELD AUSTRALIAN OPEN 2025: Doppel