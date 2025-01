Australian-Open-Qualifikation: Deutsches Damen-Quartett in Runde zwei

Eva Lys, Ella Seidel, Tamara Korpatsch und Anna-Lena Friedsam haben bei den Australian Open weiterhin die Chance auf den Einzug ins Hauptfeld.

In der Qualifikation bei den Australian Open hat ein deutsches Damen-Quartett die zweite Runde erreicht. Nach Anna-Lena Friedsam am Montag gewannen auch Eva Lys, Ella Seidel und Tamara Korpatsch ihr Auftaktmatch in Melbourne. Lys, an 23 gesetzt, besiegte die Belgierin Hanne Vandewinkel mit 6:4, 6:3. Nächste Gegnerin: Arina Rodionova (Australien). Seidel, an 31 gesetzt, setzte sich gegen die US-Amerikanerin Claire Liu mit 7:5, 6:2 durch und trifft nun auf die Französin Leolia Jeanjean. Seidel feierte im Vorjahr in Melbourne nach erfolgreicher Qualifikation ihre Grand-Slam-Premiere. Korpatsch kämpfte sich mit einem 6:2, 3:6, 6:4 gegen die Italienerin Nuria Brancaccico in die nächste Runde. Nun wartet die Chinesin Sija Wei. Für das Hauptfeld hatten sich mit Laura Siegemund, Tatjana Maria und Jule Niemeier nur drei deutsche Spielerinnen direkt qualifiziert.

Bei den Herren hat Dominik Koepfer seine Chance auf das Hauptfeld gewahrt. Koepfer, der in der Qualifikation an eins gesetzt ist und somit die direkte Hauptfeldteilnahme knapp verpasste, besiegte Ignacio Buse (Peru) knapp mit 2:6, 6:3, 7:6. Ausgeschieden in der ersten Quali-Runde ist nach Maximilian Marterer am Montag auch Henri Squire. Squire verlor gegen Henrique Rocha mit 3:6, 3:6. Derzeit stehen vier deutsche Herren im Hauptfeld: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann.