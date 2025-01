Dominik Koepfer bei den Australian Open: erst Matchbälle abgewehrt, jetzt im Hauptfeld

Bei den Australian Open 2025 werden nun acht deutsche Tennisspieler und -spielerinnen im Hauptfeld starten. Dominik Koepfer kämpfte sich als einziger deutscher Profi erfolgreich durch die Quali.

Was für ein Ritt: In der ersten Runde der Qualifikation der Australian Open 2025 musste der an eins gesetzte Dominik Koepfer gegen Ignacio Buse aus Peru noch zwei Matchbälle abwehren, nun steht er im Hauptfeld von Melbourne. Für den 30-Jährigen, die Nummer 123 im Ranking, ist das ein toller Saisonauftakt. 2024 konnte er selten wirklich voll durchspielen, weil ihm immer wieder körperliche Probleme zu schaffen machten.

Nach seinem 2:6, 6:3, 7:6-Auftaktsieg gegen Buse schlug Koepfer Ethan Quinn aus den USA mit 3:6, 7:5, 6:1. Im Quali-Finale bezwang er schließlich den Australier Blake Ellis, der mit einer Wildcard ausgestattet war. Koepfer gewann 7:5, 7:5 und schaffte damit als einziger deutscher Profi den Sprung ins Hauptfeld. Eva Lys hatte sich zwar ebenfalls bis ins Quali-Finale vorgekämpft, scheiterte dort aber an der Australierin Destanee Aiava mit 1:6, 6:2, 4:6.

Australian Open 2025: Acht Deutsche im Hauptfeld

Insgesamt waren neun deutsche Tennisprofis in der Qualifikation der Australien Open 2025 an der Start gegangen. Aber Ella Seidel, Noma Noha Akugue, Mona Barthel, Anna-Lena Friedsam, Tamara Korpatsch, Maximilian Marterer und Henri Squire scheiterten vorzeitig.

Qualifying: DONE ✅ Dominik Koepfer defeats Blake Ellis in straight sets 7-5, 7-5 to secure the final place in the #AO2025 main draw 🇩🇪 pic.twitter.com/Nis8QMBaxu — #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2025

Mit Dominik Koepfer stehen nun fünf deutsche Herren sowie drei deutsche Damen im Hauptfeld vom Melbourne (Koepfer, Struff, Zverev, Hanfmann, Altmaier, Maria, Siegemund und Niemeier). Koepfer wird zum fünften Mal bei den Australian Open im Hauptfeld antreten – nach 2020, 2021, 2022 und 2024. Im letzten Jahr verlor er in der ersten Runde gegen Alexander Zverev in vier Sätzen. 2022 und 2021 kam er jeweils in die zweite Runde. Zum Hauptfeld-Auftakt 2025 muss Koepfer nun gegen den Australier Jordan Thompson antreten, der an Position 27 gesetzt ist.