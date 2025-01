Australian-Open-Qualifikation: Lys und Koepfer spielen um Einzug ins Hauptfeld

Eva Lys bekommt in Melbourne die Chance auf ihre sechste Teilnahme in einem Grand-Slam-Hauptfeld. Auch Dominik Koepfer steht im Quali-Finale.

Eva Lys entwickelt sich immer mehr zu einer Spezialistin für Grand-Slam-Qualifikationen. Die 22-jährige Deutsche spielt bei den Australian Open ihre elfte Qualifikation bei einem Major-Turnier, zum achten Mal steht sie im Finale. Lys setzte sich in der zweiten Quali-Runde in Melbourne gegen Arina Rodionova (Australien) mit 7:5, 6:4 durch. Im ersten Satz lag sie dabei mit 1:5 zurück. Gegnerin im Quali-Finale ist eine weitere Australierin: Destanee Aiava. Lys hatte sich vor zwei Jahren bei den Australian Open erstmals für ein Grand-Slam-Hauptfeld qualifiziert. Gewinnt sie ihr Quali-Finale, gelingt ihr zum sechsten Mal der Sprung ins Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier.

Not long ago @evalys_ trailed Arina Rodionova 1-5.

Six short games later the set is hers!#AO2025 pic.twitter.com/T4Zsz1kWjK

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2025