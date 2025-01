Australian Open 2025: Gegen wen spielen die deutschen Profis zum Auftakt?

Die Auslosung der Einzel-Konkurrenzen der Australian Open 2025 brachte größtenteils machbare Auftaktpartien für die deutschen Tennisprofis hervor. Alexander Zverev hat bis zum Halbfinale keinen richtig schweren Brocken im Weg.

Durch die erfolgreiche Qualifikation von Dominik Koepfer sind bei den Australian Open 2025 insgesamt acht deutsche Tennisprofis in den Hauptfeldern bei den Damen und Herren vertreten. Hier ein Blick auf die Partien der ersten Runde mit deutscher Beteiligung.

Australian Open 2025: Die Gegnerinnen der deutschen Damen

Jule Niemeier vs. Maja Chwalinska

Gegenüber der 23-jährigen Polin (WTA# 126), die über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen ist, hat Jule Niemeier (WTA# 92) einen gewissen „Erfahrungsvorsprung“. Denn Chwalinska steht erst zum zweiten Mal überhaupt in einem Grand Slam-Hauptfeld (nach Wimbledon 2022).

Niemeier konnte 2024 durch den Vorstoß in die dritte Runde bei den US Open zwar ihre Position in den Top 100 festigen, kassierte im Anschluss aber einige frühe Niederlagen. Auch der Start ins neue Tennisjahr lief bislang nicht ideal. In Auckland verlor sie zum Auftakt gegen Nao Hibino, danach scheiterte sie in der zweiten Quali-Runde von Adelaide an Marie Bouzkova. Sollte Niemeier die erste Runde gewinnen, würde sie auf die Gewinnerin der Partie Marta Kostyk gegen Nao Hibino treffen. In Runde drei könnte Paula Badosa folgen.

Laura Siegemund vs. Hailey Baptiste

Siegemunds Gegnerin Hailey Baptiste (WTA# 88) beendete 2024 erstmals eine Saison in den Top 100. Die 23-jährige Amerikanerin gehört zu einer Vielzahl von US-Ladies, die sich im Augenblick nach oben arbeiten. Baptiste hatte insbesondere in der zweiten Saisonhälfte 2024 einige gute Ergebnisse und schlug in Wuhan unter anderem Wimbledon-Siegerin Krejcikova. Zu Beginn der neuen Saison erreichte sie das Viertelfinale von Auckland.

Siegemund (WTA# 79) absolvierte 2025 schon einige Matches: drei Einzel beim United Cup (Bilanz: ein Sieg, zwei Niederlagen), zwei Einzel in der Quali von Adelaide, dazu drei Mixed-Partien beim United Cup (3:0 Siege) und bislang vier Doppelmatches in Adelaide, wo sie mit ihrer Partnerin Haddad-Maia im Endspiel steht. Die deutsche Nummer eins könnte nach einem Auftaktsieg auf die Olympiasiegerin Qinwen Zheng aus China treffen. Zheng erreichte 2024 das Finale von Melbourne.

Im Gegensatz zu Siegemund stand Tatjana Maria (WTA# 89) 2025 noch kaum auf einem Turnierplatz. Ihr bislang einziges Match war eine Niederlage in der ersten Quali-Runde von Adelaide. Gegnerin Bernarda Pera (WTA# 70) stand hingegen in Auckland im Viertelfinale, verlor allerdings in Hobart gleich zum Auftakt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tatjana Maria (@tatjanamaria87)

Maria (37) und Pera (30), die beide schon lange auf der Tour unterwegs sind, trafen bislang zweimal aufeinander. 2019 in Nottingham auf Rasen gewann Maria; 2023 in Madrid siegte Pera 6:1, 6:3. Für Maria wäre ein Sieg zum Auftakt wichtig, um ihr Ranking in den Top 100 zu halten. Denn: 2024 gewann sie in der ersten Runde, nachdem sie in den fünf Jahren zuvor jeweils zu Beginn des Turniers gescheitert war. In Runde zwei könnte Linda Noskova Marias Gegnerin sein.

Australian Open 2025: Die Gegner der deutschen Herren

Alexander Zverev vs. Lucas Pouille

Der an zwei gesetzte Zverev hat eine gute Auslosung erwischt. Mit Wildcard-Inhaber Lucas Pouille (ATP# 104) trifft er auf einen Gegner, den er schlagen muss – auch wenn der Franzose, 30, 2019 im Halbfinale von Melbourne stand. Ein kleines Fragezeichen schwebt noch über Zverev, weil er beim United Cup aufgrund von Problemen an der Bizeps-Sehne vorzeitig rauszog.

In Runde zwei würde Zverev auf Luciano Darderi oder Pedro Martinez treffen. Sebastian Baez oder viellicht Nick Kyrgios könnten in der dritten Runde auf Zverev warten. Im Achtelfinale könnte ein Franzose folgen: Ugo Humbert oder Arthur Fils. Für das Viertelfinale kommen mehrere Kandidaten in Frage: Casper Ruud, Tommy Paul oder auch Jabuk Mensik sind wohl die heißesten Kandidaten. Im Halbfinale stünde wohl ein Kracher an: Carlos Alcaraz oder Novak Djokovic.

Jan-Lennard Struff (ATP# 42) ist aktuell ohne Tenniscoach unterwegs. Von Carsten Arriens und Marvin Netuschil hat er sich im Guten getrennt. Auf seiner Australien-Tour begleitet ihn sein Langzeit-Fitnesscoach Uwe Liedtke, der nach eigener Aussage aber inzwischen auch eine Menge Tenniswissen angehäuft hat und „Struffi“ auch mal durch ein Match coachen kann.

Monfils LIGHTS IT UP 🤩@Gael_Monfils with all the answers at #ASBClassic25 pic.twitter.com/44AxW2F3KI — Tennis TV (@TennisTV) January 8, 2025

Die deutsche Nummer zwei schlug zum Auftakt der Saison in Auckland auf, wo er in der zweiten Runde gegen Gael Monfils verlor. Gegner Felix Auger-Aliassime (ATP# 29) ist als ehemaliger Top 10-Spieler natürlich gefährlich. 2024 hatte der Kanadier mit wechselhaften Leistungen zu kämpfen. Aktuell steht er im Halbfinale von Adelaide. Der Sieger würde auf Alejandro Davidovich Fokina oder Juncheng Shang treffen.

Daniel Altmaier vs. Francisco Comesana

Nicht so gut ins neue Tennisjahr ist Daniel Altmaier (ATP# 93) gekommen. In Hongkong verlor er in der ersten Quali-Runde gegen Alejandro Moro Canas. In der Quali von Auckland schlug er zwar Charles Broom, unterlag dann aber dem US-Nachwuchsspieler Nishesh Basavareddy klar mit 1:6, 2:6. Immerhin rutschte er als Lucky Loser noch ins Hauptfeld von Auckland, verlor dort aber gegen Roberto Carballes Baena.

Altmaiers Gegner in der ersten Runde der Australien Open, Francisco Comesana (ATP# 85), galt lange als reiner argentinischer Sandplatzwühler. Doch der 24-Jährige überraschte 2024 unter anderem in Wimbledon, als er zum Auftakt Andrej Rublev schlug und erst in der dritten Runde. Comesana gewann schon sechs Challenger-Turniere auf Sand, Ende 2024 holte er in Sao Paulo aber seinen ersten Challenger-Titel auf Hartplatz. Feststeht: Der Sieger der Partie Altmaier gegen Comesana trifft in der zweiten Runde auf einen Franzosen – Gael Monfils oder Giovanni Mpetshi Perricard.

Hanfmann (ATP# 98) peilt seinen zweiten Hauptfeldsieg bei den Australian Open an. 2022 stand der 33-Jährige zum ersten und bislang letzten Mal in der zweiten Runde von Melbourne und verlor gegen Rafael Nadal. Allerdings ist Auftaktgegner Marcos Giron in ziemlich guter Verfassung. 2024 spielte der US-Amerikaner seine beste Saison, erreichte sein höchstes Ranking mit Position 37 und gewann das Turnier in Newport. Bei seinem ersten Turnier 2025 in Adelaide stand er im Viertelfinale. Hanfmann hingegen musste in Brisbane und Adelaide jeweils durch die Quali, erkämpfte sich in beiden Fällen einen Platz im Hauptfeld, verlor dann aber jeweils in der ersten Runde. Sollte Hanfmann gegen Giron gewinnen, würde sein nächster Gegner entweder Tomas Martin Etcheverry oder Flavio Cobolli heißen.

Dominik Koepfer vs. Jordan Thompson

Nach den Olympischen Spielen 2024 absolvierte Dominik Koepfer (ATP# 123) noch zwei Matches – mehr ging nicht. Der 30-Jährige musste aufgrund körperlicher Probleme unter anderem am Knöchel und am Ellenbogen eine längere Pause einlegen. Weil er dadurch im Ranking abrutschte, musste er in die Quali der Australian Open und erkämpfte sich nach der Abwehr von zwei Matchbällen in der ersten Quali-Runde einen Platz im Hauptfeld. Angesichts seiner Verletzungsgeschichte ist das ein guter Start ins neue Tennisjahr für ihn – vorausgesetzt, sein Körper lässt ihn nun nicht mehr im Stich. Als Qualifikant wurde er dem Australier Jordan Thompson (ATP# 27) zugelost.

Qualifying: DONE ✅ Dominik Koepfer defeats Blake Ellis in straight sets 7-5, 7-5 to secure the final place in the #AO2025 main draw 🇩🇪 pic.twitter.com/Nis8QMBaxu — #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2025

Thompson spielte 2024 eine für seine Verhältnisse starke Saison, stand in vier ATP-Halbfinals und holte den Titel in Los Cabos. Noch besser lief es für ihn im Doppel an der Seite von Max Purcell: Fünf Titel gewannen die beiden, darunter auch der Triumph bei den US Open. Thompson ist einer der wenigen Profis, der noch konstant Einzel und Doppel auf der Tour erfolgreich spielt. Zu Beginn des Jahres musste er allerdings im Viertelfinale von Brisbane gegen Grigor Dimitrov aufgeben. Dennoch wird er als Favorit ins Match gegen Koepfer gehen, aber der scherzhaft als „Pitbull“ bezeichnete Deutsche wird alles in die Partie reinlegen. Wer auch immer gewinnen wird: In der zweiten Runde geht es entweder gegen Alexandre Muller oder Nuno Borges.