Bad Homburg: Maria im Achtelfinale

Bad Homburg (SID) – Tatjana Maria hat bei der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg das Achtelfinale erreicht. In der ersten Runde des WTA-Turniers setzte sich die 34-Jährige nach zwischenzeitlicher Regenunterbrechung mit 6:3, 5:7, 6:3 gegen die Russin Anastassija Potapowa durch.

In Bad Homburg bereitet sich auch Angelique Kerber (Kiel) auf Wimbledon vor. Das Auftaktmatch der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin ist für Montagabend angesetzt, wobei die Titelverteidigerin auf die Qualifikantin Anastassija Gassanowa trifft.

Im vergangenen Jahr war Kerber im Anschluss an den Turniersieg in Bad Homburg bis ins Halbfinale von Wimbledon vorgestoßen. Dieses Jahr beginnt der Höhepunkt der Rasensaison im Londoner All England Club am 27. Juni.