Barbara Rittner: „Im Steffi-Graf-Stadion geht mir das Herz auf”

Barbara Rittner über die bett1open in Berlin und das deutsche Damentennis.

Frau Rittner, Sie sind in Personalunion Chef-Bundestrainerin hier im DTB und Turnierdirektorin bei den bett1open in Berlin. Wie bewerten Sie die Turnierlandschaft in Deutschland?

Im Jugendbereich sind wir sehr gut aufgestellt. Vor allem bei den Damen – und gerade in den Wintermonaten – haben wir noch Bedarf, um es speziell den jungen Profis zu ermöglichen, in Deutschland eine Karriere anzufangen. Wir haben bei den Damen 15 Turniere, u. a. mit Berlin, Hamburg, Stuttgart, Bad Homburg und Wiesbaden. Aber im Winter haben wir nur zwei Turniere, im Oktober in Hamburg und im Februar in Altenkirchen. Das ist zu wenig.

Wie kann man diese Situation verbessern?

Es gibt im DTB unterschiedliche Expertengruppen. Das ist gut. Aber am Ende geht es um Geld. Wir brauchen mehr Investitionen im Profisport. Wenn der DTB diese Turniere intensiver unterstützen will, dann benötigt der Verband mehr finanzielle Möglichkeiten. Das föderale System müsste es bestenfalls ermöglichen, dass jeder Landesverband ein Turnier auf Sand und eines in der Halle ausrichtet – oder dass zumindest unsere vier Bundesstützpunkte diese Möglichkeit bekommen.

Wir stehen am Anfang der Rasensaison. Worauf freuen Sie sich bei den Turnieren am meisten?

Turnierteilnahmen sind unglaublich wertvoll. Am meisten freue ich mich darauf, Jungprofis zu sehen. Dank der Wildcards haben sie die Möglichkeit, bei diesen Turnieren zu starten und sich mit den Besten zu messen. Es ist auch für sie selbst spannend zu sehen, wie sie sich da verkaufen. Zum Beispiel Spielerinnen wie Eva Lys, Noma Noha Akugue oder Ella Seidel.

Aktuell sind nur zwei deutschen Spielerinnen unter den Top 100.

Das ist natürlich nicht unser Anspruch. Trotzdem sage ich: Einige unserer Talente sind so nah dran – und doch so weit weg. Das müssen sie selbst realisieren. Von den Möglichkeiten, vom Talent gibt es gute Perspektiven. Man kann alles schön- und man kann alles schlechtreden. Wir haben im Billie Jean King Cup auf Sand Brasilien geschlagen. Das zeigt, dass es so schlecht nicht sein kann.

Wie wichtig ist Andrea Petkovic in ihrer neuen Rolle als Mentorin?

Ich freue mich total, dass Andrea sich hier engagiert. Sie kommt auch ein paar Tage nach Berlin. Sie redet mit den Spielerinnen, hört zu, gibt Tipps. Aber sie spielt auch mit ihnen – denn dabei spürt man am meisten. Wichtig ist, dass sich alle die Frage stellen, ob sie wirklich alles für den Erfolg tun.

Zum Abschluss zurück zum Turnier in Berlin. Welche Perspektive hat es?

Hier auf Rasen zu spielen, das war eine super Idee. Wenn ich im Steffi-Graf-Stadion stehe, dann geht mir das Herz auf. Natürlich hoffe ich, dass sich die eine oder andere deutsche Spielerin wieder mehr in den Fokus spielt. Generell müssen wir diesem Turnier die Zeit geben, dass es sich etabliert. Das Feld ist Weltklasse. Es lohnt sich absolut, hier dran zu bleiben.