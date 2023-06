Raonic und Nishikori: Comebackwoche auf der ATP-Tour

Milos Raonic und Kei Nishikori sind diese Woche nach langer Verletzungspause wieder auf die ATP-Tour zurückgekehrt.

Zwei prominente Namen sind zurück auf der ATP-Tour: Milos Raonic und Kei Nishikori. Raonic, Wimbledonfinalist von 2016, bestritt vor zwei Jahren im Juli 2021 sein letztes Spiel auf der ATP-Tour. Eine hartnäckige Verletzung an der Achillessehne zwang ihn fast zwei Jahre zum Aussetzen. Der ehemalige Weltranglistendritte gab am Montag beim Rasenturnier in ’s-Hertogenbosch sein Comeback – und das sehr überzeugend. Raonic besiegte den Serben Miomir Kecmanovic souverän mit 6:3 und 6:4.

„Es gab Momente, als ich dachte, dass Schluss sei“, sagte Raonic nach seinem Sieg. Seine lange Leidenszeit hat aber auch zu einer positiven Erkenntnis geführt, dass „das Leben nach der Tenniskarriere in Ordnung sein wird“. Die Misere des Kanadiers war geprägt von unglücklichen Verletzungen. Nach der initialen Achillessehnenverletzung entschied er sich zu einer Operation. In der Reha fiel ihm eine Kurzhantel auf den Fuß, woraufhin dieser gebrochen war. Danach riss er sich einen Wadenmuskel und steckte sich zusätzlich noch mit Corona an. Auch vor dieser schwerwiegenden Verletzung plagte sich der Kanadier mit vielen Wehwehchen rum. Im Jahr 2011 musste er an der Hüfte operiert werden. Im Verlauf der Karriere führte eine Handgelenksverletzung dazu, dass er mehrere Grand Slam-Turniere verpasste. Nun steht der 32-jährige Raonich endlich zurück auf dem Tennisplatz.

Nishikori: „Irgendwie bin ich bislang dem Rücktritt entkommen”

Kei Nishikoris letztes Spiel auf der Tour liegt ebenfalls zwei Jahre zurück. Am 9. Oktober 2021 verlor er sein letztes Spiel gegen Daniel Evans in Indian Wells. Es zieht sich durch seine ganze Profilaufbahn, dass Verletzungen ihn am Spielen hindern. Nach vielen kleineren Verletzungen und andauernden Schmerzen unterzog sich Nishikori im Januar 2022 einer Hüftoperation. Die geplante Ausfallzeit sollte nicht länger als sechs Monate betragen. Im Oktober 2022 war er einem Comeback nahe, doch während eines Trainings zog er sich eine Verletzung am Knöchel zu. Dadurch war klar, dass er im Jahr 2022 kein Spiel mehr bestreiten werde.

Noch vor seiner Operation sagte der ehemalige Weltranglistenvierte und Finalist der US Open 2014: „Irgendwie bin ich bislang dem Rücktritt entkommen“. Dass er aber noch angriffslustig ist, untermauerte der Japaner in einem Interview Ende Mai: „Realistisch glaube ich, dass ich noch fünf, im besten Fall sechs Jahre spielen kann“. Beim ATP-Challenger-Turnier in Palmas del Mar (Puerto Rico) gab der mittlerweile 33-Jährige sein Comeback – genauso erfolgreich wie Raonic.

The sound of Kei Nishikori’s footwork is still one of the best sounds in tennis. So good to have him back! pic.twitter.com/cLcK3foQ39 — José Morgado (@josemorgado) June 14, 2023

Bei seinem souveränen 6:2, 6:4-Sieg gegen den US-Amerikaner Christian Langmo konnte Nishikori vor allem, wie in seinen besten Zeiten, mit seiner Beinarbeit überzeugen. Mit Raonic, acht Titel auf der ATP-Tour, sowie Nishikori, zwölf Titel auf der ATP-Tour, sind nun zwei langjährige Top-10-Spieler zurück. Ob die Beiden oder zumindest einer der Beiden nochmal zur alten Stärke zurückfinden wird, steht in den Sternen.