Barthel scheitert in Prag in der ersten Runde

Kohlschreiber, der 2014 und 2017 in der Hansestadt das Halbfinale erreichte, konnte gegen Munar an die guten Eindrücke der vergangenen Wochen anknüpfen. Neben dem Routinier stehen vier weitere deutsche Profis im Hauptfeld in Hamburg. Am höchsten eingeschätzt ist dabei Jan-Lennard Struff (Warstein) als Siebter der Setzliste.