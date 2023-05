Becker bestätigt Umzug nach Italien

Tennis-Ikone Boris Becker lebt rund fünf Monate nach der Entlassung aus dem Gefängnis inzwischen in Italien. „Ich bin in das Heimatland meiner Frau gezogen“, sagte er am Mittwochabend bei einem Vortrag auf dem Digitalfestival OMR in Hamburg. Zuvor hatte bereits die Bild darüber berichtet, dass Becker mit seiner Partnerin Lilian in Mailand wohne.

Bereits in einem großen TV-Auftritt bei Sat.1 wenige Tage nach seiner Entlassung hatte er eine Zukunft im Ausland angedeutet. In Hamburg sprach Becker erneut über seinen siebenmonatigen Haftaufenthalt. „Das Gefängnis war meine schlimmste Niederlage, die ich meinem schlimmsten Feind nicht wünsche, aber auch das habe ich überlebt“, sagte er.

Inzwischen blicke er „kraftvoll nach vorn“, so der dreimalige Wimbledonsieger. Zudem kritisierte er den medialen Umgang mit seiner Person. „Es ist ein Phänomen, dass immer Dritte über mich sprechen, aber ich selber nicht zu Wort komme“, sagte Becker.

Im April 2022 war Becker wegen mehrerer Vergehen in seinem Insolvenzverfahren zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Seither saß er in einer Wahlheimat Großbritannien im Gefängnis. Im Dezember profitiert er von einem Verfahren, das den Druck auf die überfüllten britischen Haftanstalten lindern soll und kam dadurch deutlich früher frei.