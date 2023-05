Struff bein den BOSS Open in Stuttgart am Start

Nach einigen hochkarätigen Profis hat nun auch der Madrid-Finalist Jan-Lennard Struff seine Zusage für das Turnier am Stuttgarter Weissenhof bestätigt. Vom 10 bis 18. Juni schlägt der Deutsche bei den BOSS Open auf Rasen auf.

Völlig überraschend spielte sich Jan-Lennard Struff beim Masters-Turnier in Madrid bis ins Halbfinale. Der 33-Jährige beeindruckte in Spaniens Hauptstadt mit angriffslustigem und druckvollem Tennis, schlug unter anderem Stefanos Tsitsipas im Viertelfinale. Er zwang auch seinen Finalgegner Carlos Alcaraz in drei Sätzen an seine Grenzen zu gehen. Mit seinem Finaleinzug schaffte es Struff zurück unter die Top 30. Seit über einem Jahr versuchte Struff an seine ursprüngliche Form nach mehreren Verletzungen anzuknüpfen. Nun zählt er wieder zur Weltelite.

Nach den French Open startet mit den BOSS Open in Stuttgart die deutsche Turnierszene. Dass auch Spieler wie Struff an den Start gehen, freut Turneirdirektor Edwin Weindorfer: „Jan-Lennard Struff hat sowohl in Monte Carlo als auch in Madrid überragende Leistungen gezeigt. Die BOSS Open waren in den vergangenen Jahren fester Bestandteil seines Turnierkalenders. Wir freuen uns, dass er auch in diesem Jahr wieder nach Stuttgart kommen wird. Er präsentiert sich derzeit in bestechender Form, daher bin ich mir sicher, dass auch auf dem Weissenhof mit ihm zu rechnen sein wird.“

Struff: „Freue mich, vor deutschem Publikum aufzuschlagen“

Auch Struff blickt mit Begeisterung auf das Turnier in Stuttgart: „Ich freue mich auf das Turnier in Stuttgart. Der Wechsel auf Rasen vor einigen Jahren war super für das Event. Ich fühle mich am Weissenhof sehr wohl und freue mich, vor deutschem Publikum aufzuschlagen.“

Neben Struff haben auch der italienische Titelverteidiger Matteo Berrettini, die US-Amerikaner Taylor Fritz und Frances Tiafoe, der Australier Nick Kyrgios und der Kanadier Denis Shapovalov bereits für die diesjährigen BOSS OPEN gemeldet.

Tickets für die BOSS OPEN können über die Website bossopen.com und den Online-Shop erworben werden. ServusTV Deutschland überträgt alle Centre-Court-Matches der BOSS Open live und exklusiv im Free-TV sowie bei ServusTV On.