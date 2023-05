Nächste Zusagen für die BOSS Open in Stuttgart

Nach Matteo Berrettini und Nick Kyrgios haben drei weitere Top-Profis ihre Teilnahme am ATP-250er-Turnier in Stuttgart bestätigt.

Vom 10. bis 18. Juni 2023 finden am Stuttgarter Weissenhof die BOSS Open statt. Schon jetzt steht fest, dass das Teilnehmer-Feld hochkarätig besetzt ist. Schon vor einigen Wochen versicherten der Australier Nick Kyrgios sowie der Sieger von 2022 Matteo Berrettini, dass sie bei dem Rasenturnier in Baden-Württemberg am Start sein werden.

Nun folgten die Zusagen von drei weiteren Spielern. Die aktuelle Nummer zehn der Welt, Taylor Fritz, schlägt in Stuttgart auf. Fünf Turniersiege stehen ihm auf der ATP-Tour bislang zu Buche, zwei davon auf Rasen in Eastbourne (2019, 2022). Im vergangenen Jahr erreichte er in Wimbledon zudem das erste Mal ein Grand Slam-Viertelfinale. „Ich spiele sehr gerne auf Rasen und freue mich, auf dem Stuttgarter Weissenhof in meine Saison auf diesem Belag zu starten“, sagt der US-Amerikaner.

Auch Fritz‘ Landsmann Frances Tiafoe will 2023 am Stuttgarter Weissenhof spielen. Der Zuschauerliebling ist für seine unterhaltsame Spielweise und seine lockere Art auf dem Court bekannt, besonders weil er so viel mit dem Publikum interagiert. Seinen Karrierehöhepunkt feierte der US-Amerikaner im vergangenen Jahr, als er das Halbfinale der US Open erreichte.

Neben Fritz und Tiafoe bestätigte auch Denis Shapovalov seine Teilnahme an den Boss Open. Wie gut dem Kanadier das Spiel auf Rasen liegt, bewies er 2021 als er das Halbfinale in Wimbledon erreichte. Außerdem reiht er sich in die Liste der Junioren-Wimbledon-Sieger.