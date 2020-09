Becker über Djokovic-Disqualifizierung: „Bitter, aber korrekt“

Novak Djokovic ist nach einer beispiellosen Aktion von den US Open 2020 disqualifiziert worden. Der Weltranglistenerste schoss nach einem verlorenen Spiel zum 5:6 im ersten Satz des Achtelfinals gegen Pablo Carreño Busta (Spanien) unüberlegt den Ball in Richtung Bande – und traf dabei eine Linienrichterin im Gesicht, die daraufhin zu Boden ging und kurz behandelt werden musste.

Die Eurosport-Experten Boris Becker, Mats Wilander, Justine Henin und Alex Corretja haben sich zu dem Vorfall und der Disqualifikation geäußert.

Boris Becker: „Das ist natürlich unglaublich bitter. Er ist für einen großen Fehler disqualifiziert worden. Die Entscheidung ist korrekt. Das ist möglicherweise der schwerste Moment seiner gesamten Karriere. […] Das muss man sich mal vorstellen: Die Nummer eins der Welt, der absolute Star der Tennis-Szene, Federer und Nadal nicht da, der eine neue Spielergewerkschaft gegründet hat, der für andere Spieler einsteht – diesem Spieler jetzt zu sagen, Sie sind vom weiteren Verlauf der Turniers befreit, ist eine sehr schwierige Entscheidung, aber die richtige Entscheidung.“

„Es gibt vielleicht keinen Menschen, der Novak so verehrt wie ich. Ich habe mit ihm drei unvergessliche Jahre verbracht. Wir sind Familienmitglieder. Aber er hat einen Fehler gemacht. Er ist zu Recht aus dem Turnier ausgeschieden.“

Mats Wilander: „So etwas kann man nicht machen. Mehr Pech kannst du auf dem Tennisplatz aber auch nicht haben. Unterm Strich hat er den Ball aber auch nicht einfach zum Balljungen zurückgerollt. Er hat ihn härter getroffen als er es wollte, offensichtlich war das ein komplettes Versehen. Aber auch ein Zeichen der Frustration. Ein bisschen zumindest. Es ist aber egal – so etwas darf man einfach nicht machen. Das bedeutet automatisch die Disqualifikation.“

Justine Henin: „Das ist ein Schock für die Tennis-Welt. Das will man nicht sehen. Natürlich war es keine Absicht, sondern Pech. Dennoch ist es eine gute Entscheidung. Es gab keine andere Möglichkeit. Da gibt es keine zwei Meinungen. In der Sekunde, in der er die Linienrichterin traf, wussten wir alle, dass es für ihn vorbei ist. Ich kann mir gar nicht ausmalen, was jetzt in seinem Kopf vorgehen muss.“

Alex Corretja: „Ich bin versteinert wie viele andere auch. Unglaublich, wie ein Zentimeter nicht nur das Match entscheiden kann, sondern auch die Geschichte und die Zukunft dieses Sports. Novak hat sichtlich seinen Fokus verloren, nachdem er einige wichtige Punkte verloren hat. Er hat den Ball schon zur Seite geschlagen, was auch gefährlich gewesen wäre, wenn dort Leute gesessen wären. Er hatte seine Emotionen nicht unter Kontrolle. Man musste ihn dafür disqualifizieren. Es gab keine andere Wahl.“