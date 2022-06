„Bereit für Runde zwei“: Wozniacki erwartet nächstes Kind

Köln (SID) – Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki treibt ihre Familienplanung voran. Zweieinhalb Jahre nach ihrem Karriereende und ein Jahr nach der Geburt von Tochter Olivia verkündete die 31-jährige Dänin ihre zweite Schwangerschaft in den Sozialen Netzwerken.

„Bereit für Runde 2“, schrieb Wozniacki. Auf einem Foto hält sie mit ihrem Ehemann, dem früheren NBA-Basketballer David Lee, Tochter Olivia im Arm und ein Ultraschallbild in der Hand. Bereits ihre erste Schwangerschaft hatte Wozniacki bei Instagram und Twitter öffentlich verkündet. Insgesamt hat sie mehr als drei Millionen Follower auf beiden Plattformen.

Wozniacki hatte in ihrer Karriere 30 Titel gewonnen, darunter 2018 die Australian Open. Nach dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne Anfang 2020 beendete sie ihre Laufbahn und gab im April eine emotionale Abschiedsshow in Kopenhagen mit einem Match gegen ihre gute Freundin Angelique Kerber (Kiel).