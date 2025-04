Bester Tennis-Teenager im ATP-Ranking: Wer ist Jakub Mensik?

Spätestens seit seinem Überraschungssieg in Miami gilt Jabuk Mensik als kommender Top-Spieler auf der Tour. Wir stellen euch den 19-jährigen Tschechen genauer vor.

Kindheit im tschechischen Tennis-Mekka



Jabuk Mensik kam in der tschechischen Stadt Prostejov am 1. September 2005 zu Welt und ist aktuell 19 Jahre alt. Mit fünf Jahren spielte er das erste Mal Tennis. In einer Stadt wie Prostejov, die bereits viele Tennisprofis hervorgebracht hat und seit 1999 Schauplatz eines der größten Jugendturniere der Welt ist (U14 ITF World Junior Tennis Finals), bleibt das kaum aus. Seine Landsleute Tomas Berdych und Petra Kvitova wurden ebenfalls in der knapp 40.000 Einwohner zählenden Stadt zu Profis ausgebildet. Mensik ist 1,93 Meter groß und wiegt circa 85 kg. Wie viele andere Tennisprofis spielt er auch sehr gerne Golf.

Training mit Vorbild Djokovic

Jakub Mensik hat in der TK Agrofert Prostejov Akademie trainiert. Eine wichtige Person war sein Jugendtrainer Ivo Müller. Er hat Jakub die Tennisbasics beigebracht und vor allem den Spaß am Spiel vermittelt, weshalb Jakub und seine Eltern ihn so schätzen. Als Mensik aber sieben Jahre alt war, verstarb Ivo Müller bedauerlicherweise an Krebs. 2022 konnte er mit Novak Djokovic trainieren, seinem Kindheitsidol. Djokovic erkannte sein Talent und hat Mensik danach öfter zu gemeinsamen Trainingseinheiten eingeladen. Diese Erfahrungen boten ihm wertvolle Einblicke und halfen ihm dabei, sein Spiel zu verbessern.

Erste Erfahrungen und Erfolge

Mensik erreichte 2022 das Junioren-Finale der Australian Open im Einzel, wo wegen starker Muskelkrämpfe aufgeben musste. Außerdem war er früh erfolgreich auf der ITF-Tour bei den Herren. Er gewann mehrere Titel und arbeitete sich auf der Weltrangliste immer weiter nach oben. Mensik stellte sich als Riesentalent heraus und erhielt dadurch die ersten Wildcards für ATP-Challenger-Turniere, die ihm halfen, sich an das Spiel der Profis zu gewöhnen.

Big Serve und krachende Vorhand

Jakub Mensik ist Rechtshänder und hat starke Grundschläge, insbesondere seine Vorhand ist extrem gefährlich. Er setzt seine Größe von 1,93 Metern optimal beim Aufschlag ein. Wie man im Finale der Miami Open sah, konnte er sich selbst gegen den besten Returnspieler der Welt, Novak Djokovic, relativ sicher sein, dass er seinen Aufschlag immer gut durchbringen konnte. Damit erhöht er den Druck auf seinen Gegenspieler. Mensik ist ein aggressiver Spieler. Er mag es in der Offensive zu spielen und das Spiel zu diktieren.

Ester Masters-Titel in Miami

Jakub Mensik sorgte bei den Miami Open 2025 für eine Überraschung, als er im Finale mit 7:6, 7:6 gegen sein Vorbild Novak Djokovic seinen ersten Masters-Titel gewann. Zuvor besiegte er den US-Amerikaner Taylor Fritz in drei Sätzen sowie die britische Nummer eins Jack Draper in zwei Sätzen. Kurios: Eine Stunde vor seinem Erstrunden-Match bei den Miami Open hatte Jakub Mensik starke Knieschmerzen. Als er beim Mittagessen darüber nachdachte, frühzeitig aus dem Turnier rauszuziehen, hatte er schon das Formular für die Absage in der Hand. Dann entschied er sich, ein letztes Mal zum Physiotherapeuten zu gehen – in der Hoffnung, dass er vielleicht doch noch antreten kann. Wie der Tscheche später bei der Siegerehrung erklärte, fühlte es sich für ihn wie ein Wunder an. Er bedankte sich mehrmals beim ATP-Physio Alejandro und meinte, dass er ohne ihn nicht hier stehen würde.

Sein Jugendidol Novak Djokovic

In der Pressekonferenz nach dem Finale der Miami Open sprach Jakub Mensik über seine besondere Beziehung zu seinem Jugendidol Novak Djokovic. Er betonte, wie sehr ihn der serbische Tennis-Star inspiriert hätte und wie er ihn als Vorbild für seine eigene Karriere betrachtet. „Es war immer ein Traum, gegen ihn zu spielen”, sagte Mensik. Trotz der Bewunderung für Djokovic betonte Mensik, dass er sich darauf konzentriere, seinen eigenen Weg als Spieler zu finden. „Die Inspiration, die ich von Novak bekomme, wird mich immer begleiten“, erklärte er.