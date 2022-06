bett1open in Berlin: Premiere der International Women Leadership Conference

Die Besetzung wird hochkarätig sein. Key Speaker der Premiere ist dabei Micky Lawler, die Präsidentin der WTA. Zum Hintergrund: Die WTA ist als weltweit operierende Organisation Vorreiterin in Sachen Gleichberechtigung und Frauenrechte. So hat die WTA durchgesetzt, dass Frauen die gleichen Preisgelder erhalten wie die Männer. WTA-Mitbegründerin Billie Jean King hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Rechte der Frauen zu stärken. Sie wird in Berlin zugeschaltet sein. Vor Ort zu Gast ist auch Silvia Binggeli. Die Chefredakteurin der Schweizer Illustrierten wird die vom Ringier-Verlag ins Leben gerufene Equal Voice Initiative vorstellen – https://www.equalvoice.ch/de/