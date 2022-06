Zverev gegen Nadal als erstes Match am Freitagnachmittag

Paris (SID) – Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev fordert Sandplatzkönig Rafael Nadal am Freitagnachmittag bei den French Open heraus. Die Organisatoren in Roland Garros setzten das Match als erstes der beiden Halbfinals (nicht vor 14.45 Uhr) an. Im Anschluss spielen Casper Ruud (Norwegen) und Marin Cilic (Kroatien) um den zweiten Platz im Endspiel am Sonntag.

Zverev und Nadal bevorzugen beide die frühere Startzeit, wenn die Sonne in Paris scheint und der Platz schneller ist. Im direkten Duell liegt der Hamburger mit 3:6 Siegen gegen den 13-maligen French-Open-Champion zurück. Zverev spielt um seinen ersten Finaleinzug in Roland Garros.