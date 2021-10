Billie Jean King Cup: Barty sagt Teilnahme ab

Sydney (SID) – Die australische Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat ihre Teilnahme am Billie Jean King Cup im kommenden Monat in Prag abgesagt. Ob die 25-Jährige in diesem Jahr überhaupt noch einmal bei einem Tennisturnier antreten wird, ist offen.

Barty hatte zuletzt bereits für Indian Wells zurückgezogen. Der australische Verband gab nicht bekannt, warum die Topspielerin ihrer Mannschaft beim Fed-Cup-Nachfolgewettbewerb (1. bis 6. November) fehlen wird.

In dieser Saison hat Barty bislang fünf Turniersiege gefeiert, unter anderem in Wimbledon. Seit ihrem Drittrunden-Aus bei den US Open war sie nicht mehr im Einsatz.