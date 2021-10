Mallorca Country Club: Prinz Albert von Monaco eröffnet das „Wimbledon des Südens”

In Santa Ponsa auf Mallorca ist der Mallorca Country Club entstanden, der nur von Prinz Albert von Monaco eröffnet wurde.

Mallorca hat einen neuen „Hot Spot”. Am Freitag vergangener Woche eröffnete Prinz Albert von Monaco feierlich den Mallorca Country Club (MCC). „Es ist beeindruckend, was hier entsteht”, lobte der Regent des Fürstentums das Engagement von Gründer und Besitzer Edwin Weindorfer. 120 geladene Gäste aus Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft waren der Einladung des Österreichers auf die malerisch gelegene Tennis-Anlage in Santa Ponsa gefolgt.

Prinz Albert gehörte zu den ersten Gästen. Schon am Nachmittag war er eingetroffen, hatte im Dauerregen ein kleines Padel-Tennis-Turnier gewonnen und wurde am Abend zum Ehrenmitglied des Clubs ernannt. Zur internationalen Gästeschar gehörte auch Corinna Schumacher, die Ehefrau des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, ebenso wie auch der ehemalige Weltranglisten-Erste Carlos Moyà, Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki und Marco Klopp, der Sohn von Trainer-Legende Jürgen Klopp.

Edwin Weindorfer ist einer der profiliertesten Turnierausrichter der weltweiten Tennis-Szene. Vor allem gehört er zum exklusiven Kreis der Wimbledon-Partner. So richtet er seine ATP und WTA-Turniere in Berlin, Stuttgart und Mallorca auf Wimbledon-Rasen aus. Die besten Spielerinnen und Spieler der Welt nutzen daher diese Turniere als Vorbereitung auf Wimbledon. Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist ebenso Mitglied im MCC wie der amtierende US-Open-Sieger Daniil Medvedev und der auf Mallorca geborene und lebende Rafael Nadal. Dessen Onkel Toni Nadal ist Turnierdirektor der auf Anlage stattfindenden Mallorca Open.

Der Mallorca Country Club bietet sechs Rasenplätze, fünf Sandplätze, einen Hard-Court und viel Padel-Tennis-Courts. Die nur 15 Fahrminuten vom Internationalen Flughafen Palma entfernt gelegene Anlage soll laut Weindorfer nun zum „Wimbledon des Südens“ werden – und mehr als das. Weindorfer möchte den Club zum Treffpunkt von Entscheidern werden lassen: für Konferenzen, Corporate Events, Symposien und Spitzengespräche mit internationalen Multiplikatoren. Am Vorabend der feierlichen Eröffnung war Weindorfer von der Mallorca-Zeitung zum „deutschsprachigen Unternehmer des Jahres auf Mallorca“ ausgezeichnet worden. Vom 21. – 24. Oktober richtet Weindorfer zudem erstmals die Mallorca Golf Open aus, ein hervorragend besetztes Turnier der European Tour 2021.