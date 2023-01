Boris Becker zurück bei Eurosport

Köln (SID) – Boris Becker nimmt einen Monat nach seiner Haftentlassung die Arbeit für Eurosport wieder auf. Wie der TV-Sender am Dienstag mitteilte, zählt der 55-Jährige zum Expertenteam für die Australian Open, die am 16. Januar starten.

„Ich freue mich, dass Boris Becker bereits zu den Australian Open in unser Eurosport-Team zurückkehrt“, sagte Jochen Gundel, Senior Manager Sport bei Warner Bros Discovery Deutschland. „Boris ist seit 2017 fester Bestandteil der Tennis-Übertragungen auf Eurosport. Er hat in dieser Funktion unglaublich viel Anerkennung und Zuspruch erfahren, die Tennisfans mit seinen Analysen und Einblicken begeistert. 2018 hat er dafür sogar den Deutschen Fernsehpreis erhalten.“

Boris Becker an der Seite von Matthias Stach

Becker, der am 15. Dezember nach dem vorzeitigen Ende seiner Haft in England nach Deutschland zurückgekehrt war, soll täglich ab circa 8.45 Uhr an der Seite von Kommentator und Moderator Matthias Stach auf Sendung sein. Er wird im Format „Matchball Becker“ zu Wort kommen und Top-Matches als Co-Kommentator begleiten.

Bereits gegen 6.30 Uhr blickt Expertin Barbara Rittner in “First Serve Rittner” mit Moderatorin Birgit Nössing auf die Partien der Nacht zurück. Sie geht in die Analyse und gibt den Zuschauern einen ersten Vorgeschmack den Turniertag.

Neben den Experten im Studio setzt Eurosport Deutschland beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison auf ein großes Kommentatoren-Team. Die Matches begleiten Benjamin Ebrahimzadeh, Philipp Eger, Oliver Faßnacht, Dennis Heinemann, Nicola Geuer, Stefan Grothoff, Jürgen Höthker, Tobias Kamke, Wolfgang Nadvornik, Patrick Steimel, Markus Theil, Harry Weber, Maximilian Zobel und Markus Zoecke.

Ab dem 16. Januar übertragen Eurosport 1 und 2 die Australian Open. Zusätzlich werden weitere Partien beim Streaming-Dienst discovery+ gezeigt. Die Qualifikation gibt es ab dem 9. Januar ausschließlich im Stream.