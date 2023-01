Australian Open 2023: Infos, Preisgeld & TV

Vom 16. bis 29. Januar werden die Australian Open 2023 in Melbourne ausgetragen. Hier gibt es alles Wissenswerte zum ersten Grand Slam-Turnier des Jahres: Spieler, Absagen, die Deutschen, Qualifikation, Corona-Bestimmungen, TV-Übertragungen und Favoriten.

Australian Open: Historisches

Die Australasian Lawn Association, eine Partnerschaft zwischen Australien und Neuseeland, wurde 1904 mit der Intention gegründet, am Davis Cup teilnehmen zu dürfen. Dies war hierfür die notwendige Voraussetzung. Daraufhin wurde 1905 deren erste Meisterschaft im Melbourne Park ausgetragen, bei der 17 Männer antraten. Nach einem ständigen Wechsel des Austragungsortes und dem Rückzug Neuseelandes aus dem Zusammenschluss folgte die Änderung des Namens zu den Australian Championships und 1972 der endgültige Umzug nach Melbourne. 1922 kamen bereits die Damenwettbewerbe sowie die Mixed-Konkurrenzen hinzu. Mit der Erklärung, dass das Turnier „offen“ sei, ging auch der bekannte Name Australian Open einher.

Australian Open 2023: Wer spielt?

Herren

Bei den Herren führt die amtierende Nummer eins, Carlos Alcaraz, die Setzliste an. Gleich nach dem amtierenden US Open-Sieger steht sein Landsmann Rafael Nadal an Rang zwei. Alexander Zverev ist an Setzlisten-Platz zwölf der einzig gesetzte Deutsche. Ebenfalls ins Hauptfeld haben es Oscar Otte (ATP 76) und Daniel Altmaier (ATP 94) geschafft.

Damen

Die aktuelle Nummer eins, Iga Swiatek, führt das Feld bei den Damen an. Ons Jabeur, Jessica Pegula, Caroline Garcia und Aryna Sabalenka belegen die Setzlisten-Plätze zwei bis fünf. Aus deutscher Sicht gibt es keine gesetzte Spielerin. Als deutsche Nummer eins geht Jule Niemeier (WTA 65) ins Rennen. Ebenfalls direkt im Hauptfeld stehen Tatjana Maria (WTA 68), Tamara Korpatsch (WTA 74) und Laura Siegemund.

Wer fehlt bei den Australian Open 2023?

Bislang haben der Franzose Gael Monfils und Kamil Majchrzak aus Polen ihre Teilnahme in Melbourne abgesagt. Majchrzak hatte einen positiven Doping-Test und fehlt deshalb vorerst auf der Tour. Bei den Damen fehlen Spanierin Sara Sorribes Tormo und die Chinesin Qiang Wang.

Wildcards bei den Australian Open 2023

Jeweils acht Wildcards werden in der Herren- bzw. Damenkonkurrenz vergeben. Bei den Herren profitieren beispielsweise Australian Open-Finalist von 2020 Dominic Thiem sowie der Australier Jason Kubler von einem Ticket für das Hauptfeld. Beide hatten den Cut ins Hauptfeld knapp verpasst.

Wildcards bei den Herren:

– Dominic Thiem

– Jason Kubler

– Alexei Popyrin

– Christopher Eubanks

– Luca van Assche

– Rinky Hijikota

Wildcards bei den Damen:

– Diane Parry

– Taylor Townsend

– Olivia Gadecki

– Storm Hunter

– Talia Gibson

– Venus Williams

Australian Open 2023: Qualifikation

Herren

Eine Woche vor dem offiziellen Start der Australian Open startet die Qualifikation. Ab dem 9. Januar kämpfen die Profis um Tickets für das Hauptfeld. Bei den Herren führen Zhizhen Zhang und Alejandro Tabilo die Entry Liste an. An Nummer 21 ist auch der Deutsche Yannick Hanfmann gesetzt. Drei weitere Herren aus Deutschland stehen ebenfalls in der Quali: Jan-Lennard Struff, Maximilian Marterer, Cedrik-Marcel Stebe. Für den Fall, dass der ein oder andere Quali-Spieler abspringt, hat Peter Gojowczyk die Chance nachzurücken. Er steht an Rang vier der „Alternatives Liste“. Dominik Koepfer, aktuell Rang 199, hätte den Sprung in die Quali ebenfalls geschafft, hat seine Teilnahme aber kurzfristig abgesagt.

Setzung Spieler Ranking 1 Zhizhen Zhang 99 2 Alejandro Tabilo 100 3 Marco Cecchinato 101 4 Radu Albot 103 5 Emilio Gomez 104 6 Juan Pablo Varillas 105 7 Denis Kudla 106 8 Hugo Gaston 108 9 Tim van Rijthoven 111 10 Michael Mmoh 113 11 Norbert Gombos 114 12 Yibing Wu 116 13 Pavel Kotov 117 14 Dominic Stricker 118 15 Francesco Passaro 119 16 Pablo Andujar 121 17 Jurij Rodionov 122 18 Fernando Verdasco 124 19 Federico Delbonis 125 20 Elias Ymer 127 21 Yannick Hanfmann 128 22 Zizou Bergs 129 23 Aleksandar Vukic 130 24 Jelle Sels 133 25 Matteo Arnaldi 134 26 Luca Nardi 135 27 Lukas Klein 136 28 Jozef Kovalik 137 29 Franco Agamenone 138 30 Vit Kopriva 140 31 Hugo Grenier 141 32 Timofey Skatov 142

Damen

Alycia Parks, Katharina Baindl und die ehemalige Top 20-Spielerin Dayana Yastremska sind die topgesetzten Qualifikanten bei den Damen. Die Deutschen Anna-Lena Friedsam und Eva Lys sind an Rang 19 bzw. 25 gesetzt. Katharina Hobgarski hat es ebenfalls in die Quali geschafft. Mona Barthel und Noma Noha Akugue könnten als Alternate-Spielerinnen nachrücken.

Setzung Spielerin Ranking 1 Alycia Parks 75 2 Kateryna Baindl 99 3 Dayana Yastremska 101 4 Linda Noskova 102 5 Anna Karolina Schmiedlova 103 6 Cristina Bucsa 105 7 Magdalena Frech 106 8 Moyuka Uchijima 107 9 Ana Konjuh 108 10 Sara Errani 109 11 Diana Shnaider 110 12 Leolia Jeanjean 111 13 Reka Luca Jani 113 14 Katie Volynets 114 15 Arantxa Rus 116 16 Elena-Gabriela Ruse 117 17 Laura Pigossi 118 18 Rebecca Peterson 119 19 Anna-Lena Friedsam 120 20 Clara Burel 122 21 Marina Bassols Ribera 123 22 Ylena In-Albon 124 23 Simona Waltert 125 24 Elizabeth Mandlik 126 25 Eva Lys 127 26 Coco Vandeweghe 128 27 Ann Li 129 28 Rebeka Masarova 130 29 Jodie Burrage 131 30 Brenda Fruhvirtova 132 31 Viktoria Kuzmova 134 32 Erika Andreeva 135

Australian Open 2023: Preisgeld

Auch für 2023 ist das Preisgeld bei den Australian Open wieder angestiegen. Grundsätzlich erhalten die Sieger zwar weniger als 2019 oder 2020, in der Breite ist die Ausschüttung aber gestiegen. So werden beispielsweise die Profis in der ersten oder zweiten Runde deutlich besser vergütet.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtausschüttung um 3,4 Prozent gestiegen. Turnierdirektor Craig Tiley gibt an, dass die größte Erhöhung in den ersten Runden stattgefunden habe. Insgesamt gab es in den vergangenen 20 Jahren einen Anstieg des Preisgeldes von 320 Prozent.

Wo werden die Australian Open 2023 im TV gezeigt? Wie gewohnt sind die Australian Open 2023 bei Eurosport zu sehen. Ab dem 9. Januar startet die Übertragung mit der Qualifikation. Ab dem 16. Januar geht es dann mit den Hauptfeld-Partien weiter. Neben den Hauptsendern Eurosport 1 und Eurosport 2 kann man weitere Matches auch im Stream auf discoveryplus verfolgen. Ab 5,99 € pro Monat kann man eine monatlich kündbare Mitgliedschaft bei dem Streaming-Dienst machen. Die Zeitverschiebung nach Melbourne beträgt zehn Stunden. Heißt: die Day-Session-Matches starten um 01 Uhr deutscher Zeit (11 Uhr australische Zeit). Die Night-Sessions beginnen um 9 Uhr früh in Deutschland (19 Uhr australische Zeit). Die Finals werden über drei Tage gestreut: das Damen-Doppel-Finale findet am Freitag, den 27. Januar, statt. Das Damen Einzel-Endspiel sowie das Herren-Doppel-Finale sind am 28. Januar. Am 29. Januar gibt es dann zum Abschluss das Mixed- sowie das Herren-Endspiel. Titelverteidiger und ehemalige Sieger Im vergangenen Jahr setzte sich Rafael Nadal zum zweiten Mal im Finale der Australian Open durch. Über fünf Sätze kämpfte er sich gegen Daniil Medvedev zu seinem damals noch 21. Grand Slam-Titel. Mit dem Sieg bei den French Open 2022 steht der Spanier mittlerweile bei 22 Major-Siegen. Die Titelverteidigerin bei den Damen, Ashleigh Barty, beendete im vergangenen Jahr überraschend ihre Karriere. Nachdem sie sich im Finale gegen Danielle Collins durchgesetzt hatte, stand die Australierin nicht mehr auf dem Court. Nach ihrem Karriereende bei den US Open 2022 fehlt auch Rekordsiegerin Serena Williams bei den Australian Open 2023.

Herren